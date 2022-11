Nagyobb rendezvények különleges sertésfogása

Családi összejöveteleken, kalákában és más nagyobb rendezvényeken is kiváló választás, ha különlegességként sertést pirítunk meg nyárson a vendégeinknek. A disznóvágási szezon közeledtére való tekintettel is ajánlja olvasóinknak a fogás elkészítését Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki nemcsak a sütés folyamatába enged betekintést, hanem a pácolásról és egyéb előkészületekről is beszélt.