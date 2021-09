Nagyobb közbiztonságot remélnek a modern kamerarendszertől

• Fotó: Márk Endre/Facebook

Szászrégenben a napokban üzemelték be az új, korszerű kamerarendszert, amelyet a polgármesteri hivatal szereltetett fel, és amelynek felvételeit két alkalmazott felügyeli. A szászrégeni városháza sajtószóvivője, Grama Imola a Székelyhonnak elmondta, hogy korábban is volt egy pár kamerás régi rendszer, ezt azonban nem bizonyult elégségesnek, így felújították és kibővítették azt. Jelenleg 75 helyszínen rögzíti kamera a közterületen történteket, így a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél is, amelyeket szintén idén alakítottak ki, bekerített helyeken tárolva a szelektív kukákat. Emellett

bekamerázták a forgalmas útkereszteződéseket, parkokat, játszótereket, a város valamennyi bejáratát és azokat az utcákat is, ahol gondok voltak a közbiztonsággal.

A felvételeket tárolják, ezeket a hivatalos szervek kérésére be tudják mutatni. Mint az illetékes elmondta, a rendőrséggel és csendőrséggel jól együttműködnek, számos eset volt, amikor azonosítani tudták a kihágások elkövetőjét a felvételek segítségével. A kamerarendszer felszerelése elsősorban a közbiztonság megerősítése érdekében volt fontos, a szászrégeni városvezetők azt remélik, hogy a felvételek segítségével azonosítani tudják a rongálókat, a forgalomban szabálytalankodókat, de azokat is, akik esetleg más tulajdonára „áhítoznak”. A szabálysértők azonosítása és megbírságolása nyomán várhatóan jobb lesz a közbiztonság, és a gépkocsivezetők is jobban odafigyelve, szabályosabban közlekednek Szászrégenben.

HIRDETÉS

Továbbiakra lenne szükség



Márk Endre polgármester Facebook-oldalán a kamerarendszer kibővítéséről szóló beszámoló alatt több mint 150-en kommentáltak. Legtöbben üdvözölték a kezdeményezést, de sokan soroltak fel olyan helyeket, ahová kamera felszerelését igénylik. Kiderült, hogy vannak olyan helyszínek, ahol az idősek, gyermekek nem érzik magukat biztonságban, de olyan lakónegyedek is, ahol lopnak a garázsokból, tömbházakból. A városvezető elmondta, hogy lehetőségeik függvényében bővíteni fogják a kamerarendszert.