Nagyobb és strapabíróbb hidat építenek az árvíz által tönkretett helyett

Nagyjából egy hónap múlva kész lesz az új átkelő • Fotó: Erdély Bálint Előd

A tavalyi áradásokkor vált teljesen használhatatlanná, az amúgy is rossz állapotban lévő, a Rákos-patakon átívelő híd, amely a szennyvíztisztító állomáshoz biztosított átjárást – számolt be Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester.

Az önkormányzat összesen 300 ezer lejt kapott a kormány sürgősségi beavatkozásokra elkülönített alapjából egy új átkelő megépítésére, ám az elkészített tervekből kiderült, hogy közel 800 ezer lejbe kerülne a beruházás.

Szerencsére a közbeszerzési eljárás során akadt olyan helyi kivitelező, aki 500 ezer lejért is elvállalta a munkát, ráadásul Hargita Megye Tanácsa is besegített némi pénzzel a projektbe – magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy így elkezdődhetett a beruházás, amelyet nagyjából egy hónapon belül be is fejeznek.