Nagykarácsony és Homoródkarácsonyfalva hivatalosította testvér-települési kapcsolatát

A székelyföldi Homoródkarácsonyfalva és a magyarországi Nagykarácsony egyként hordozza elnevezésében is a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének a nevét. Az idei nagykarácsonyi falunapon a polgármesterek ünnepélyesen is megpecsételték a korábbi kapcsolattartást.

• Fotó: Varga Dániel

A szép fekvésű, gazdag hagyományokkal rendelkező Nagykarácsony a karácsonyi levelekről is ismerős sokaknak: az ünnep előtt különleges üdvözlőlapot lehet küldeni Magyarország minden részéből, amelyet az alkalomra szóló postai lenyomattal érvényesít az ideiglenesen működő postahivatali részleg. 1995-ben nyílt meg a Mikulás Ház, amely advent folyamán számos rendezvénnyel hívogatja a kicsiket, nagyokat, fellendítve a falut.

Homoródkarácsonyfalvát a Dungó Kulturális Egyesület rendezvényei, köztük a nemzetközi hírű gyermeklakodalmas, valamint az Erdély hét csodája között az első, a szelídgesztenye ültetvény tették ismertté.

A két település hagyományokat éltető egyesületei már korábban felvették egymással a kapcsolatot.

Az első látogatásra 2015-ben érkezett a nagykarácsonyi küldöttség – tudtuk meg a Dungó Kulturális Egyesület elnökétől, Benedek Enikőtől. Azóta évenként egy alkalommal a karácsonyfalviak is ellátogatnak Nagykarácsonyba. Nyaranként egyhetes erdélyi túrát szervez a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület, a NATE – olyankor a csoportok néhány napig Homoródkarácsonyfalván tartózkodnak. Amikor pedig a budapesti Polgárok Házában mutatták be a gyermeklakodalmast, a nagykarácsonyiak is a násznép részeit képezték. A Homoródkarácsonyfalva testvértelepülésén, Varsányban tartott székely–palóc gyermeklakodalmasra már busznyian érkeztek Nagykarácsonyból.

HIRDETÉS

Az idei nagykarácsonyi falunap egyik ünnepélyes mozzanataként Cseke Miklós, Oklánd község polgármestere és Müller Miklós, Nagykarácsony község polgármestere testvértelepülési szerződést írt alá szombat délután. A másik ünnepélyes mozzanat keretében a nagykarácsonyi NATE, illetve a horvátországi testvértelepülésük, Kórógy Ady Endre Művelődési Egyesülete és a homoródkarácsonyfalvi Dungó Kulturális Egyesület elnökei hármas együttműködési megállapodást írtak alá. A jelképes ajándékok kölcsönös átadása után megszelték az óriástortát, amelyből mindannyiukat megkínálták. A továbbiakban együtt vesznek részt a településünnep rendezvényein.