Nagyívű fellendülést vártak, de teher lett belőle

Megszünteti közös cégét Gyergyószentmiklós és Budapest 5. kerülete – erről döntött a két önkormányzat. A Monturist Kft. működtetése az egyik félnek sem érte meg, és fejlesztéseket sem lehetett végezni – amelyekre most lehetőség nyílik.

A Gyilkos-tó közelében álló vendéglők, elárusítóhelyek városi tulajdonú területen működnek, a Monturistnak fizetnek bért. Archív • Fotó: Pethő Melánia

A Monturist Kft.-t 1996-ban hozta létre a két testvérváros, és az alapításkor Gyergyószentmiklós a tó közelében fekvő területeivel szállt be a cégbe, azaz e telkek használati joga a cégé lett 49 évre.

Csütörtökön Budapesten zajlott a cég közgyűlése, ahol a két önkormányzatot, azaz a tulajdonosokat képviselő tisztségviselők egyhangú döntéssel elhatározták, elindul a közös vállalkozás felszámolása. Amint Nagy Zoltántól, Gyergyószentmiklós polgármesterétől megtudtuk,

a cég megszüntetésével visszakerül a városhoz a területeinek a használati joga, így a későbbiekben lehetőség lesz pályázni fejlesztésekhez.

Ugyanakkor a városnak szándéka, hogy megszerezze a cég tulajdonában lévő javakat is, amelyek közül a tóparton álló csónakház és egy villa nagyobb értékkel bír. Ehhez előzőleg megtörténik az ingatlanok és egyéb javak felértékelése, tisztázzák a jelenlegi részesedéseket, megtörténik a vagyon megosztása, és a gyergyószentmiklósi fél meg kell majd vásárolja a budapestiek részét. Erről majd a két város önkormányzata kell megállapodjon. Ez a procedúra most kezdődik el, és fél év vagy hosszabb idő is eltelik majd mire ezek a folyamatok lezárulnak.

A cég 51 százalékos tulajdonrésze Budapest 5. kerület – Lipótváros birtokában van, 48 százaléka Gyergyószentmiklós önkormányzaté, és 1 százalékban részes ebben a városi közüzemek, az GO Rt.

Nagy Zoltán közölte, a tó környéken zajló jelenlegi tevékenységeket nem szeretnék megszüntetni, az ott működő vendéglők és más kereskedelmi egységek is tovább működhetnek, a cél pedig az, hogy a tó körül rendezettebb körülmények várják majd a turistákat. Később további fejlesztések is történnek majd.

A polgármester hangsúlyozta, a budapesti önkormányzat és Gyergyószentmiklós közti viszony számára terhet jelentett a közös cég létezése, de kulturális, egyházi és más jellegű kapcsolatok, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is sikeresen folytatódhatnak, a testvérvárosi kapcsolat továbbra is fennmarad.

Előzmények



1996-ban Budapest 5. kerülete és Gyergyószentmiklós a gyilkostói idegenforgalom nagyívű fellendülését várta a közös cég létrehozásától, de ebből nem sok valósult meg. Egy idő után pedig egyenesen teher lett a cég létezése, hiszen ebben a formában arra sem volt lehetőség, hogy pályázati forrásokat szerezhessenek bármilyen itteni beruházásra. A cég működése pedig így sem a budapesti, sem a gyergyószentmiklósi félnek nem hozott valós előnyöket – gyakorlatilag az ott folyó tevékenységéből származó bevételt fel is élte, érdemi fejlesztés nem történt. Ugyanakkor az utóbbi időben többször is cikkeztünk erről a vállalkozásról, hiszen évekkel ezelőtt az egykori cégvezető, a gyergyószentmiklósi Virág Zsolt feljelentette a korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét, hogy megkárosította a céget azzal, hogy eladott négy ár olyan területet, amely a cég törzstőkéjének része volt. Négy és fél év pereskedés és egy elsőfokú felmentő ítélet után a Marosvásárhelyi Táblabíróság tavaly év végén visszaküldte első fokra Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester korrupciós perét.