Nagycsütörtöki szentmise Zetelakán járványveszély idején

Öröm és bánat együtt

Az a húsvéti lakoma, a Pászka, melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival a szabadulás feletti örömben telt. A nagycsütörtöki szentmisén ezt az örömöt idézi fel a liturgia fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők hangja kísér. Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. „Megrázó ellentétek feszülnek. Jézust azon az éjjelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét adja – hallottuk a szentmise elején. – Elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány – így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki egyházzá alakítja a tanítványokat, és minket is megtanít mindenre.”