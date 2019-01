Nagyberuházásokat terveznek a székelyudvarhelyi kórházban

Sugárterápiás központot hozna létre a székelyudvarhelyi kórház vezetősége, amely az egészségügyi intézmény főépületét is nagyobbítaná, továbbá új orvosi szakmákkal bővítené a betegellátási skálát, a kórház műszerezettségét pedig korszerű diagnosztikai eszközökkel. A fejlesztések egy része már idén megvalósulhat.

Nagyban gondolkodnak. Onkológiai központot, hiányszakmák bevezetését, épület- és eszközbővítést terveznek a székelyudvarhelyi kórházban • Fotó: Veres Nándor

A beruházási tervek egy része ugyan még kezdeti fázisban van, de több nagy volumenű és költséges fejlesztést is betervezett a közeljövőre a székelyudvarhelyi kórház vezetősége. Lukács Antal főigazgató lapunknak beszámolt az intézmény több mint ötvenoldalas stratégiai tervében szereplő fontosabb beruházásokról, amelyek prioritási sorrendje annak alapján dől majd el, hogy melyikre kapnak előbb finanszírozást.

Sugárterápiás onkológiai központ

A tervnek része egy sugárterápiás onkológiai központ is. „Már megvan az épület is. Ez az egyik célkitűzésünk 2019-re” – fogalmazott. A központot a kórház székelykeresztúri egységében építenék ki. Az ötlet már egy éve felmerült, és azért esett a választásuk a székelykeresztúri épületre, mert egy ilyen részleg csak alagsorban működhet, és az a keresztúri egységben megfelelő, a székelyudvarhelyi kórházban viszont csak egy nagyon alacsony belmagasságú műszaki alagsor van.

A székelykeresztúri helyszín ugyanakkor stratégiailag is megfelelő, hiszen ott nemcsak a szűk térség tartozna a központ vonzáskörzetébe, hanem a távolabbi régiók is, mivel országszerte kevés sugárterápiás központ van, és azok egy része is magánklinikákon működik

– mondta a helyszínválasztással kapcsolatban az igazgató. A beruházást állami pénzből valósítanák meg, és bár az ötlet még kezdeti fázisban van, Lukács Antal reményei szerint már idén megvalósulhat, ezért két onkológus szakorvossal már elvi megállapodást kötöttek, egyikük sugárterápiás képzettséggel is rendelkezik. Az alagsori részlegen kívül

onkológiai kórtermeket is kialakítanának az épületben, amelyben jelenleg csak egy tízágyas belgyógyászati részleg működik.

Épületbővítés, műszerezettségi fejlesztések

A székelyudvarhelyi kórház főépületének kibővítése is szükségessé vált, így ezt a beruházást is tető alá hozná ebben az esztendőben az intézmény vezetősége. Az épület játszótér melletti oldalát toldanák meg egy többszintes résszel, ugyanis

bővíteni kell a sürgősségi részleget, továbbá a belgyógyászatot a hematológiai részleggel, az ortopédiai osztályt, valamint a nőgyógyászatot is, hogy át tudják szervezni a szülészeti részleget

– részletezte a terveket Lukács Antal.

Nemcsak az épületet, hanem a kórház műszerezettségét is fejlesztenék idén: beszereznének egy jelenleginél korszerűbb komputertomográfot (CT), a meglévőt pedig a sürgősségi részleg használatába adnák, továbbá

számítanak egy mágnesesrezonancia-készülékre (MR) is.

Az egészségügyi minisztérium tavaly megkezdte a 3-as, tehát megyei rangú kórházak eszközbővítését MR-készülékekkel, és mivel a székelyudvarhelyi is hasonló besorolású, az igazgató számít rá, hogy a program idei folytatásában kapnak egy ilyen diagnosztikai készüléket. Amennyiben ez nem történik meg, a gyártóktól próbálják beszerezni az eszközöket, ugyanis ezekkel a cégekkel ki lehet egyezni részletfizetésben – vázolta a másodlagos elképzelést Lukács Antal.

Bővül az ellátás

A kórház főigazgatója az intézmény betegellátási skáláját is bővítené új orvosi szakmákkal. Főként belgyógyászati és sebészeti profilhoz tartozó szakmákról van szó,

gerontológiai, palliatív, endokrinológiai, reumatológiai, allergológiai, érsebészeti, mikrosebészeti, gyereksebészeti ellátás bevezetését tervezik.

Minden évben rendeznek egy találkozót, amelyen a kórházak vezetői és a végzős orvostanhallgatók vesznek részt, és ezeken az alkalmakon találtak jelentkezőket, akik olyan területeken szakosodnak majd, amelyekre a kórháznak szüksége van – számolt be a részletekről Lukács Antal.