Nagy Zoltán: a városnak mindenkire szüksége van!

Nem szokásos ígéreteket, hanem egy hosszú távú, 2032-ig szóló vezetői víziót fogalmazott meg Nagy Zoltán, gyergyószentmiklósi független polgármesterjelölt. Ebből már következtethető, hogy több mint négy évre tervez. Nem csak az önkormányzatnak, hanem a közösségnek szeretne az élére állni, irányt mutatni a közös munkához.

– Általában minden választáson induló jelölt vagy párt a következő mandátumra ígér megvalósításokat a kampányában. Ön most szakított ezzel a „hagyománnyal”, és egy nyolc évre előremutató jövőképet fogalmazott meg Gyergyószentmiklós számára. Miért? – Nem hiszem azt, hogy négy év alatt egy települést talpra lehetne állítani. Éppen ezért

nem teszek felelőtlen ígéreteket, nem csak a négy év túlélésében gondolkodom, hanem tervezetten, tégláról téglára építve szeretném mindazt megvalósítani, amit elképzeltem erre a 2032-ig tartó időszakra.

Az élére állok ennek a hosszú távú jövőkép megvalósításának, amit a gyergyószentmiklósiaknak felvázolok, de egymagamban – tisztában vagyok ezzel – nem tudnám valóra váltani. Ezért hívom közös munkára a város lakóit, civil szervezeteket, egyházakat, vállalkozókat, politikai pártokat is, hogy egy független polgármester mögé beállva segítsék megvalósítani a jövőképet. A cél, hogy 2032-re, településünk első írásos említésének 700. évfordulójára a város méltó legyen az ünneplésre, olyan legyen, amilyenben élni szeretnénk. Az elképzelés megvalósítása nem egyszerre fog megtörténni 2032-ben, hanem minden évre kitűzve a megvalósítandó konkrét célokat, lépésről-lépésre kell ezt megtegyük, hogy egy biztonságos, élhető, családbarát város legyünk. Ezt nem én találtam ki egyedül.

Nagyon sok emberrel folytattam beszélgetéseket az elmúlt időszakban; találkozókat szerveztünk, melyek közül az egyiken 32 civil szervezet képviselői jelentek meg, és kifejezték tenni akarásukat a város érdekében.

Ugyanezt tapasztaltam máshol is, például a kedd esti utcafórumon is többen megfogalmazták: nemcsak pillanatnyi célokat szeretnének látni, hanem egy hosszú távú jövőképet a városban, amiért érdemes dolgozni. Ugyanez volt a következtetés a vállalkozókkal folytatott beszélgetéseim során is.

Fotó: Pethő Melánia

– A hosszú távú célok szépen hangzanak, de az emberek általában türelmetlenek, és azonnali, konkrét eredményeket várnak. A város jelenlegi állapotát ismerve, a tűzoltás lesz a legsürgősebb feladat... – Nos, tisztában vagyok azzal, hogy a mostani időszak lesz az egyik legnehezebb Gyergyószentmiklós újabb kori történetében. A meglévő projektek olyan szinten vannak, hogy a város bármikor fizetésképtelenség állapotába kerülhet.

A jelenlegi városvezetés, a hamarosan leköszönő testület többsége most hagyott jóvá egy határozatot 19 millió lejes kölcsön felvételéről.

És ami ezzel összefüggésben nagyon lényeges: ez a pénz olyan beruházások önrészeihez szükséges, amelyek már zajlanak, illetve lassan befejeződnek. Igen, nevezhetjük tűzoltási feladatnak, ami az új városvezetésre vár az első időszakban, hogy a folyamatban levő beruházásokat be lehessen fejezni, hogy meg legyen ezekre a pénz, ami még hiányzik. A 19 millió lejes kölcsönt, ha sikerül is felvennie a mostani vezetésnek, azt vissza is kell adni.

Amit törlesztésre kell fordítani a következő években, az máshonnan fog hiányozni. Hozzáteszem, az elmúlt négy évben egyébként több mint 110 millió lej jóváhagyott finanszírozást veszített el Gyergyószentmiklós az én mandátumomban előkészített és meg nem valósult, vagy késlekedve elindított beruházásoknál.

Most pedig még mindig ezekhez kell megkeresni a finanszírozást, miközben már az új beruházásokról kellene beszélni, ahhoz kellene már az önrészek forrásait megtalálni.

Új, következő beruházásként beszélhetnénk annak a 10 utcának a modernizálásáról, amire két éve az Anghel Saligny programból finanszírozást kapott a város, de ezek sehol sem tartanak.

Most készülnek talán a tervek hozzá. Mindeközben Gyergyóalfalu, amely ugyanakkor kapott támogatást, mint Gyergyószentmiklós, már be is fejezte az aszfaltozásokat. Megjegyzem, erre a 10 utcára is a projektet még az én mandátumomban kezdeményeztük, és ez lett benyújtva utóbb a Saligny programhoz. Ha még sokat késlekedünk, ez a beruházás is elveszhet.

Fotó: Pethő Melánia

Az új városvezetés legsürgősebb feladata az lesz, hogy felkészülten, tapasztaltan, pontosan tudva, hogy mit kell csinálni, egyik napról a másikra álljon bele a munkába. Azzal párhuzamosan, hogy menti a menthetőt a régi projektekből, stabilizálja a város anyagi helyzetét, és az el nem kezdett beruházásokat minél hamarabb kivitelezi. – Itt még mindig a korábbi, fejlesztésekről beszélünk... – Nos, pontosan ez teszi még nagyobb kihívássá a vasárnap megválasztásra kerülő új vezetés feladatát: most tartunk az Európai Uniós hétéves költségvetési ciklus elején. A következő tavaszig az ebben megnyíló finanszírozási források nagy részét a következő egy évben lehet megszerezni. Amit most nem szerzünk meg, arra újabb hét évet kell várni... Ezeket csak akkor tudjuk elhozni, ha kész tervekkel rendelkezünk. Tehát

a következő vezetésnek kiemelt feladata kell legyen, hogy minél több pályázatot benyújtson, minél több finanszírozást megszerezzen, hogy a következő időszakban építkezni lehessen.

Ehhez megfelelő tapasztalattal rendelkezünk én is, és szakértő csapatom is. Tudom, hogy hol melyik ajtót kell megnyitni, hová kell fordulni, hogy ez gyorsan tudjon történni. És mindezt úgy kell megoldani, hogy meglegyen hozzá már a jövőkép, aminek alapján tervezni tudunk, hogy pontosan tudjuk a lakosság igényeire támaszkodva, hogy mit akarunk megvalósítani. A kampány időszaka alatt elindult egyeztetések, beszélgetések adják ehhez az alapot, de ezeket a választás után – ha Isten is úgy akarja, és a választók engem bíznak meg a város vezetésével – a civil szervezetekkel, egyházakkal, szakmai körökkel rendszeres megbeszéléseket fogunk folytatni, és ugyanezt tervezzük lakossági fórumok formájában a város minden részén.

Fotó: Pethő Melánia

– A közösségépítés, jobb kommunikáció fontos kulcsszavak a kampányában. Hogyan gondolja ezt megvalósítani? -– A polgármesteri munka nagyon fontos eleme, hogy segítse összefogni a közösséget, a tenni akaró embereket. Minden beszélgetésem során egyértelmű volt:

nagyon sokan akarnak tenni a városért, ehhez kell egy olyan ember, aki mindezt az akaratot, azt az erőt, amit a közösség képvisel, segítse kibontakozni és összehangolni.

Széleskörű lakossági konzultációt, folyamatos párbeszédet szeretnék, aminek alapján évekre lebontva, pontosan meg fogjuk határozni, hogy mit akarunk megvalósítani, mi lesz a következő cél, és hogy az adott célnak kik lesznek a felelős személyei, vagy szervezetei. Civil szakmai kerekasztalok megszervezése is cél, az őket érintő témákban velük is konzultálva hozni meg a döntéseket.

Sok tenni akaró fiatallal is találkoztam, és őket mindenképpen be kell vonni a közösségi életbe, egészen a közigazgatási döntések előkészítéséig, hiszen a várost nekik építjük.

Ezért lesz fontos időpont 2032, Gyergyószentmiklós 700 éves évfordulós éve, hiszen addig képesek leszünk – a tenni akarókkal együttműködve – olyan várossá válni, amilyenre mindannyian vágyunk. – A mostani választási kampányból az tűnik ki, hogy megválasztása esetén nem lesz nehéz dolga a tanácsba bekerülő politikai pártokat felsorakoztatni a céljai mögé, ugyanis mind az RMDSZ, mind az EMSZ szinte ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a gondolatokkal fordul a gyergyószentmiklósiak felé, mint amit Nagy Zoltán megfogalmazott a víziójában... – Úgy néz ki, ez az összefogás máris kezd kialakulni, hiszen valóban, ugyanezeket a gondolatokat kommunikálja az összes szereplője ennek a választásnak. Ez azt igazolja, hogy ugyanúgy látjuk a dolgokat, az általam felvázolt jövőkép mellé csatlakozva ők is ezért szeretnének dolgozni.

Mindenkinek megvan ebben a maga helye és szerepe. Ki amihez a legjobban ért, ott dolgozva, tud tenni ennek a jövőképnek a megvalósításáért.