Nagy reményeket követően stagnálás

Az elszabadult energiaárak, összeadódva az sok esetben rosszul kezelt COVID helyreállítási megoldásokkal évtizedek óta nem tapasztat inflációt eredményeztek az Európai Unió államaiban. Ez alól Románia sem volt kivétel, a 2023-as évet 16 százalékhoz közeli inflációval kezdte az ország, emellett pedig sokakban ott élt a félelem az év elején, hogy hogyan vészeli túl az ország a 2023-as telet energetikai szempontból.

Hirdetés

De ahogy kitavaszodott, a gázáraktól való félelem is alábbhagyott, a gazdasági szereplők körében egy általános derűlátás jelent meg. Sokan arra számítottak, hogy a koronavírus-járvány, a háború és a kétszámjegyű infláció fémjelezte időszak után végre jó irányba alakulnak a dolgok. Azonban a 2023-as év végén csalódottan tapasztalhattuk: épp hogy nem stagnálást jelentő 2 százalékos gazdasági növekedéssel zárta az évet Románia. Az infláció az év közepén már 10 százalék alatt volt, azonban az év végére sem sikerült 6 százalék alá csökkennie. Az európai energiaárak nem csökkentek az elvárt mértékben, emellett az Európai Unió nagy gazdaságainak a lelassulása érezhetően rányomta a bélyegét a kelet-európai gazdaságokra. Vagyis minden összeállt, hogy a 2023-as év ne egy sikeridőszak legyen a román gazdaság számára. És ez alól Székelyföld gazdasága sem kivétel.

Székelyföldre fókuszálunk, kivéve Marosszék

A következőkben az öt történelmi székely szék, valamint az öt széket meghatározó város vállalkozóinak a 2023-as gazdasági teljesítményét vesszük górcső alá. Az öt szék: Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Sepsiszék (Alsó-Háromszék), valamint Kézdiszék (Felső-Háromszék), az öt város pedig Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely. Természetesen most is, mint minden évben, felmerül a kérdés, hogy miért marad ki az elemzésből Marosszék és Marosvásárhely. A számokat vizsgálva azt látjuk, hogy a 2023-as évben is a marosvásárhelyi székhelyű E.On gázszolgáltató hatalmas mutatói a székelyföldi vállalkozói számokat olyan szinten torzítják, hogy ezáltal összehasonlíthatatlanná teszik azokat. Az E.On 2023-as 10 milliárd lejt meghaladó árbevétele több, mint Kovászna megye összes vállalkozójának a 2023-as árbevétele. Emiatt Marosszéket és Marosvásárhelyt ez évben is kihagytuk az elemzésből.

Az összehasonlításhoz a vállalkozók 2023-as pénzügyi évre vonatkozó mérlegadatait használtuk fel, amelyeket a Pénzügyminisztérium honlapjáról, a Listafirme.ro honlapról, valamint az Omnibus.ro csapatától szereztünk be. Ugyanitt azt is megjegyezzük, hogy azért kell várni az év második feléig az ilyen jellegű elemzésekkel, mivel legkorábban szeptemberre jutunk el abba a helyzetbe, hogy a romániai vállalkozások többsége benyújtja az éves mérlegét a pénzügyi hatóságokhoz, így van adatunk, amivel dolgozni lehet.

Az árbevételek alakulása

A vállalkozók által megvalósított árbevétel vagy forgalom a cégek eladásainak a mértékét mutatja meg, vagyis azt, hogy milyen értékben sikerült árut és szolgáltatást eladniuk. Széki összehasonlításban a 2023-as évben a legnagyobb árbevételt az udvarhelyszéki vállalkozók valósítottak meg, őket szorosan követi Sepsiszék. Az utolsó helyen lévő kézdiszéki vállalkozók az udvarhelyszéki vállalkozók forgalmának még a felét sem érték el 2023-ban.