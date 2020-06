Nagy az érdeklődés Maros megye iránt a külföldi turisták részéről

A gernyeszegi Teleki-kastély. Archív • Fotó: Haáz Vince

Amint Osváth Emese, az egyesület munkatársa a Székelyhonnak beszámolt róla, optimisták, mert az érdeklődés nagy, az emberek már Maros megyébe látogatnának, de mivel a vendéglők az étkezéseket még nem tudják teljesen megoldani, ezért nehézkes az ellátás. Ahol nincs terasz, ott ki sem nyitnak, a turistáknak pedig arra is szükségük van, hogy leülhessenek ebédelni, vacsorázni megbízható helyen – mondta.

HIRDETÉS

A turisztikai minisztérium brassói irodájából jelezték, hogy konkrét érdeklődés van Maros megyei látványosságai iránt Németországból, Ausztriából és Svájcból, többen, nagyobb csoportok is várják a szigorítások enyhítését, hogy végre elindulhassanak. A német nyelvtudás újból felértékelődik, mert a turisták azt várják el a minőségi szolgáltatások mellett a vendéglátóktól, hogy beszéljék a német nyelvet is.

A hétfői online konferenciára bejelentkezett Brüsszelből Teleki Kálmán gróf, a gernyeszegi kastély tulajdonosa is, aki szintén arról beszélt, hogy nagy érdeklődés mutatkozik Maros megye iránt Belgiumból is. De ők is, akárcsak a németek, azt várják, hogy a járványügyi megszorítások enyhüljenek.