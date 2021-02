Nagy az érdeklődés a kerelőszentpáli ipari park iránt

Előnyt jelent Kerelőszentpál számára a közeli reptér és autópálya • Fotó: Rab Zoltán

Emelkedő lélekszám

Annak ellenére, hogy a 2020-as esztendő szinte valamennyi gazdasági ágazatot megviselt, Kerelőszentpálon nem álltak le az építkezések, a fejlesztések folyamatosak – mondta a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a lakosság lélekszáma is emelkedőben, a fiatalok számára adott a munkahely, ugyanakkor építkezéshez közművesített, 500 négyzetméteres telkeket is kapnak az önkormányzattól, amely a már elkészített típustervekkel is segíti a családokat.

Eddig már 120 telket adtunk át, hamarosan újabb 45 fiatal veheti át a közművesített telket, ahol hozzákezdhet a saját háza építéséhez. Ezzel hozzájárulunk fiataljaink itthon tartásához

– hangsúlyozta az elöljáró, aki azt is elárulta, hogy a napokban újabb külföldi cégekkel tárgyalt: amerikai, németországi, dániai cégek érdeklődtek a lehetőségek iránt, majd hozzáfűzte, hogy saját ipari parkot hoznak létre, amelynek már az engedélyei is megvannak.

A 68 hektáros területnek minden hektárja elkelt már, olyan nagy az érdeklődés a befektetők részéről.