Nagy a versengés a középiskolai helyekért

Jövő hétfőig adhatják le a középiskoláknál iratcsomóikat azok a diákok, akik már bejutottak kilencedik osztályba • Fotó: Haáz Vince

Egy hét áll a tanulók rendelkezésére, hogy leadják jelentkezéseiket abba a középiskolába, ahová bejutottak az első elosztási szakaszban. Akik ezt elmulasztják vagy bármilyen más okból kifolyólag nem iratkoznak be július 20-áig arra a szakra, ahová bejutottak, a rendszer automatikusan törli őket onnan, és a helyek a különleges esetek számára maradnak fenn.

Azok a diákok, akik nem jutottak be középiskolába az első szakaszban, július 24-30. között ismét be kell iratkozzanak az elosztásra, és július 30-a és augusztus 3-a között szervezik meg a nyilvános elosztás második szakaszát, ahol a fennmaradt helyekért versenghetnek azok a diákok, akik nem jutottak be sehova, nem iratkoztak be, vagy nem is vettek részt a képességvizsgán, de elvégezték a nyolcadik osztályt.

Hargita megyében több a diák, mint a hely

Országos szinten 113 480 diákot érint a hétfőn kezdődött iratkozási szakasz, ők azok, akik bejutottak valamely általuk megjelölt középiskolai helyre. Maros megyében a 3280 jelentkező közül 3204 tanuló jutott be valamelyik középiskolába az elosztás első szakasza után, és 76 diák nem került be egyik tanintézménybe sem az első periódusban. Itt 3360 középiskolai hely van megye szinten, ebből 156 hely maradt még betöltetlen.

HIRDETÉS

Hargita megyében a beiratkozott 1873 diák közül 1750 diák jutott be középiskolába, és 123 tanuló maradt ki az elosztás első szakaszából, azaz ők a második elosztásban kerülhetnek be valamely szakra. Itt kevesebb középiskolai hely van, mint ahány jelentkező. Összesen 1806 hely jut 1873 diáknak, és 56 helyet nem foglaltak még el – derül ki az oktatási minisztérium által közzétett statisztikai adatokból. Demeter Levente főtanfelügyelő szerint senki nem marad iskola nélkül a megyében, csak nem úgy van kialakítva a rendszer, hogy mindenki gimnáziumi osztályba kerüljön, vagyis szakiskolába jut be az, aki máshová nem. „Az a 123 diák azért maradt hely nélkül, mert nem jelölt be elegendő opciót a jelentkezésnél, a fennmaradt diákok szakiskolákba vagy vokacionálisba fognak bejutni, ha betelnek a gimnáziumi helyek. Szakiskolákban van elég hely, ott jóval több van jóváhagyva, mint ahány diák van” – tájékoztatott Demeter Levente.

Népszerűtlen a filológia

Marosvásárhelyen betöltetlen maradt az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium német tannyelvű természettudományok osztályában 15 hely, illetve a Traian Vuia Szakgimnázium elektromosság szakán összesen 20 hely két osztályban, és a Gheorghe Șincai Szakgimnázium autószerelő szakán is maradt egy üres hely. A megyében fennmaradt helyek közül a legtöbb filológia szakon van, összesen 50 helyre jelentkezhetnek a Maros megyei diákok az elosztás következő szakaszában Segesvár, Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda és Görgényszentimre középiskoláiban. A legtöbb betöltetlen hely az erdőszentgyörgyi Szent György Szakgimnáziumban maradt a román tannyelvű filológia osztályban, itt 20 üres helyre várják a diákokat az elosztás következő szakaszában.

Hargita megyében az idegenforgalom és közélelmezés szakon maradt a legtöbb betöltetlen hely, azaz 11 hely a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakgimnáziumban, illetve ugyanennyi a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakgimnáziumban – áll a minisztérium által közzétett statisztikában. Mindkét megyében a legtöbb meghirdetett középiskolai hely a városi gimnáziumok reál képzésein volt – Hargita megyében 602 helyet, Maros megyében pedig 1078 helyet hirdettek meg ezeken a szakokon.

Két és fél diák egy helyre

Az oktatási minisztérium közleménye szerint országos szinten a középiskolai felvételi első szakasza után 8 570 diák nem került be még egyetlen középiskolába sem. A felvételi második szakaszában pedig csak 3400 hely van a diákok számára, vagyis több mint két és fél jelölt jut egy középiskolai helyre. Bukarestben például 1871 diák maradt középiskolai hely nélkül, és mindössze 18 betöltetlen hely van a fővárosi gimnáziumokban – ebből 16 a magyar tannyelvű Ady Endre Gimnáziumban, és két másik hely egy olasz intenzív osztályban. A nagy versengés azért lehet, mert az oktatási minisztérium erre az évre is ugyanannyi középiskolai helyet hagyott jóvá a beiskolázási terveknél, mint az elmúlt években, holott az idei végzős évfolyamok sokkal többen vannak, mint az elmúlt években, ráadásul rekordszámban vettek részt a képességvizsgán is. Számokban ez azt jelenti, hogy a 2020–2021-es tanév kilencedik osztályaiba beiratkozók száma 134 600 fő.

Az idei felvételire azonban csak 116 878 helyet hagytak jóvá a kilencedikesek számára, amelyre 122 050 diák jelentkezett, amelyek közül az első szakaszban 113 480 tanuló jutott be valamely tanintézménybe – derül ki az edupedu.ro oktatási szakportál által közzétett statisztikából. Ez azt jelenti, hogy sok diák számára nem marad más lehetőség idén, csak valamely szakiskola.