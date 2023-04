Nagy a tél Gyergyószéken, autók akadtak el a havas utakon

Egész tél alatt talán egyszer esett akkora mennyiségű hó Gyergyószéken, amennyire a mai napon számítani lehet, helyenként a hóréteg eléri a 15 centimétert is, és folyamatosan, tömötten, nagy pelyhekben hull. Zajlik az utak takarítása, de a hó rendre visszatelepszik az úttestre.

Járnak a hókotrók az országúton is, Gyilkostó felé, illetve Szárhegy irányába is. Noha folyamatosan havazik, nem gondolja, hogy nagyobb problémát fog okozni.

korábban írtuk Fennakadásokat okozott a havazás a csíkszeredai közlekedésben Hajnal óta folyamatosan havazik Csíkszeredában, az utakra rakódott hó és a jegesedés meglehetősen megnehezítette a forgalmat a reggeli csúcsidőben. A város utcáit jelenleg öt hókotró járművel takarítják.

Gyergyóalfalu alpolgármestere, Bege László is hasonlóan látja a helyzetet. Járható a Bucsin is, és a községen áthaladó megyei úton is dolgoznak a hókotrók. Alfaluban mintegy 15 centi hó esett reggel kilencig, és a hóvastagság csak gyarapszik. Noha a hóeltakarítás folyamatos az utakon, a hó újra visszatelepszik az aszfaltra. Érdemes óvatosan vezetni.