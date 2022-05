Na még így két hetet! Élre tört Hargita megye

Rövid idő alatt jelentősen megnövekedett a részvétel a székelyföldi megyékben a népszámlálás online szakaszának hajrájában: míg egy héttel korábban még a 20. helyen állt Hargita megye az országos ranglistán, most már feljött a negyedik helyre. Az első tíz között van Kovászna és Maros megye is. Barna Gergő szociológus szerint ha így folytatódik az érdeklődés, május 15-ig sikerül megszámlálni félmillió magyart.

– jelezte a Székelyhonnak Barna Gergő, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora. Hozzátette, jól látható a megnövekedett érdeklődés például Hargita megyében, ahol beindult az érdeklődés a városokon is, miután Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Gyergyószentmiklóson is többféle programot kitaláltak arra, hogy vonzóbbá tegyék az emberek számára a részvételt. Ugyanakkor a polgármesterek is jobban megmozdultak, hatékonyabbak lettek az összeírópontok is, ahol segítik a számlálóbiztosok a lakososság összeírását.