Muzsika és tánc: a közös nyelv

Az időjárás is kegyes volt, így nemcsak jó hangulatban, de esőmentesen zajlott az idei Gyilkostói Népművészeti Sokadalom a Gyilkos-tó partján.

A tánc nyelve közös, mindenki érti – sugallta a produkciókat követő elismerő taps is • Fotó: Kolozsi-Borsos Gábor

„Külön öröm számunkra, hogy idén olyan csapatokat tudtunk meghívni, amelyek eddig még közösen sosem léptek fel népzene és néptáncgálán a Gyilkostónál” – nyilatkozta lapunknak Fórika Sebestyén, a szervező Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója. Ismertette, vasárnapra elsősorban gyergyószentmiklósi és környékbeli csoportokat kértek fel a bemutatkozásra, így a tó partján felállított színpadon egymást követve mutatta be produkcióját a gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület Lenvirágok Néptánccsoportja, a gyergyóújfalvi Katorzsa, a remetei Sirülők, a csomafalvi Mocorgók, illetve a szentmiklósi Hóvirág néptáncegyüttes. Hangulatos műsorral ajándékozta meg a közönséget továbbá a gyergyócsomafalvi citeraegyüttes, és a gyimesi Kostelekről érkező Vrencseán Anita, illetve Vaszi Levente és tanítványai is elkápráztatták a tó partjára összeseregletteket. Gyimesekből tréfás meséket is hoztak az ének, a zene és a tánc mellett. Előadásukhoz a zenei kíséretet a kosteleki Zugató Zenekar biztosította.

A 15. Gyilkostói Népművészeti Sokadalom zárásaként a csíkszeredai Kedves Zenekar koncertjét hallgathatták meg a jelenlevők.

Számos tájegység zenéjét, táncrendjét hozták el az előadók,

ami láthatóan kedvükre volt mind a gyergyói nézőknek, mind pedig a Gyilkostón tartózkodó vendégeknek.