Múzeumok éjszakája Háromszéken: koncertek, filmvetítések és ruhabemutató is lesz szombaton

Éjszakába nyúló kulturális kalandozásra hívják a háromszéki közösséget a térség múzeumjai, amelyek idén is az országos kezdeményezéstől eltérően, júniusban szervezik meg a rendezvénysorozatot. A programpaletta most is színes: Sepsiszentgyörgyön kvízest és koncert, Csernátonban ruhabemutató és régi autók seregszemléje, Baróton mozi és festészeti kiállítás várja az érdeklődőket.