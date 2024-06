Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson: újra megnyílik az ásványkiállítás

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a délutántól éjszakáig tartó rendezvényen több tekintetben is terítékre kerül az örökség témája, például a hungarikummá vált örökségünk, a székelykapu által, vagy az előző generációk nagyobb eseményeit, privát pillanatokat megörökítő vizuális hagyaték által. Mindezek mellett kiállításokhoz kapcsolódó felfedező játékok és festőműhely is várja az alkotó kedvűeket.

A geológiai gyűjtemény ismét állandó kiállítás formájában kerül közszemlére, ehhez kötődően a Föld kialakulása témában tart előadást Jakab Gyula 16 órától, ezt követően az Ásványok, kőzetek, bányavirágok kiállításon is ő tart rendhagyó tárlatvezetést.