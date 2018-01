Műtét alatt állt le az altatógép – egyértelmű volt, hogy lecserélik

Modern altatógép. Szükség volt rá • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A megyei kórházat érintő aktualitásokról számolt be Demeter Ferenc kórházmenedzser a sajtó képviselőinek csütörtökön. Elmondta, az egészségügyi minisztérium még novemberben 2,6 millió lejes finanszírozásról biztosította a kórházat, akkor azonban még korántsem volt biztos, hogy az intézmény rendelkezhet a támogatással, mivel

szűk határidőt szabtak a pénz elköltésére.

Ennek ellenére – a Bukaresthez tartozó kórházakkal ellentétben – a Hargita megyei tanács alintézményének év végéig sikerült közel száz százalékban felhasználni a gépekre és felszerelésekre fordított beruházási pénzeket. Ez annak köszönhető, hogy

már év közben felmérték, mire van szüksége Hargita megye legnagyobb egészségügyi intézményének,

így az ilyenkor szükséges közbeszerzéseket hamarabb le tudták bonyolítani. Emellett a megyei önkormányzattól kapott 2,8 millió lejt is felhasználták, továbbá a kórház saját pénzalapjaiból 165 ezer lejt is eszközvásárlásra költött.

Demeter rámutatott, sikerült megvalósítani azt az elképzelést, hogy a legtöbb osztálynak jusson a beszerzett felszerelésekből, gépekből. A fontosabb felszerelések: beszereztek kilenc modern altatógépet, amelyek mindenféle műtéthez segítséget nyújtanak. Dr. Adrian Dobrică mellkassebész szakorvos szerint munkájuk során volt példa arra, hogy

a régi altatógépek leálltak a műtét alatt, így a páciens légzését az altatóorvos irányította kézileg, lélegeztető felszereléssel.

Az új gépekkel viszont már lehet műtétet végezni légcsövön keresztül is. Emellett új hidraulikus műtőasztalt is vásároltak, amely akár 360 kilogrammot is elbír. Modern defibrillátort, hordozható ultrahangvizsgálót, illetve új mikroszkópot is sikerült beszerezni. Ezek mellett hét darab korszerű nőgyógyászati asztalt is vásároltak, amelyek több funkciós asztalok, többek között ultrahangos vizsgálatra is átalakíthatók. Mindezek mellett egy automata tűzoltó berendezést is felszereltek a kórházi épületben.