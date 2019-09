Munkaterületté vált a csíkszeredai Hunyadi János utca egy része

Nehézkes a közlekedés, útfelújítást végeznek • Fotó: Gábos Albin

a korábbi járda helyét is felásták, és az is része az újraalapozásnak.

A készülő körforgalomtól a tűzoltóság közelében épült első lakóházig tart az útszerkezet teljes korszerűsítése, amelyet félpályás lezárás mellett végez a kivitelezéssel megbízott cég. Korábban időnként csak egy-egy irányba lehetett közlekedni, emiatt több perces várakozásra kényszerültek az autósok, akiknek még a sűrű, felszálló port is el kellett viselni – emiatt az utat is locsolták.

A korábban elfogadott tervekben a Kalász lakótelepi temető és a Nest közötti bekötőút teljes korszerűsítése mellett egy körforgalom építését is előírták a Hunyadi János utca és az említett út kereszteződésénél. Ehhez a túloldalon levő Székely Károly Szakközépiskola területéből is le kellett kanyarítani egy darabot, amely mostanra már megtörtént,

Az alapozáshoz egyébként, mint csütörtökön láttuk, a tört kő és töltés mellett georácsot és geotextíliát is használnak a Hunyadi János utcában, ugyanakkor az esővíz-elvezető hálózatot is kicserélték. A munkálattal megbízott Ing Service Kft. vezetője, Buzogány Károly kérdésünkre elmondta, novemberben kell végezniük, a beavatkozás pedig tartalmazza a Hunyadi János és Venczel József utcák kereszteződésének részleges átalakítását is. Ott egy forgalomterelő szigetet is kialakítanak, és az üzletközpont parkolójába is onnan lehet behajtani.