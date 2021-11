Munkahely nélkül maradhatnak a lakótársulási ügyintézők

Óriási szükség van rájuk. A közös költség kiszámítását is az ügyintéző végzi. Képünk illusztráció

A 2018-ból származó 196-os számú törvény szabályozza, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük a lakástulajdonosi társulások adminisztrátorainak. Ennek értelmében kötelesek egy tanfolyamot elvégezni, hogy szakmailag felkészültek legyenek és ismerjék a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A törvény kimondja, hogy

a megjelenésétől számított tizenkét hónapon belül el kell végezzék az érintettek a szaktanfolyamot, és kérniük kell a polgármesteri hivataltoktól a működéshez szükséges igazolványt.

De az alkalmazási előírások késve jelentek meg, és a járvány is közbejött, ezért a határidőt kitolták 2022. január elsejéig.

Hamarosan lejár a határidő

A marosvásárhelyi városháza lakótársulásokkal foglalkozó irodájának vezetője, Dorin Belean a Székelyhonnak elmondta, az önkormányzati képviselő-testület az októberi ülésén fogadott el egy tanácsi határozatot, amelynek alapján az érintettek kérhetik a munkájukhoz szükséges igazolványt. Ehhez

igazolniuk kell, hogy elvégeztek a 2018-ban megjelent törvény előírásai szerint megszervezett szakképző tanfolyamot.

Belean elmondta, korábban is szakképzéshez volt kötve az adminisztrátori munka, de a régi képzést most nem fogadhatják el, mert a törvény is megváltozott. Az illetékes nem tudta megmondani, hogy Marosvásárhelyen hány ügyintézőnek van meg az új szakképzése, de azt többször hangsúlyozta, hogy

ennek hiányában nem tudják megadni a munkájuk folytatásához szükséges igazolványt.

Arról is beszélt, hogy mivel súlyos járványhelyzet van, lehetséges, hogy országos szinten ismét elhalasztják a január elsejei határidőt. A tanácsi határozatot múlt csütörtökön fogadták el, amint lejár az öt nap, és megkapják a prefektusi hivatal törvényességi pecsétjét, rögtön közzéteszik az iratokat, amelyek alapján kérni lehet a városházi igazolványt.

Gondok lesznek

Egy nagy tulajdonosi társulásnál dolgozó ügyintéző, Călin Moldovan, aki helyi tanácsos is, érdeklődésünkre elmondta, előreláthatóan komoly gondok lesznek a munkájukhoz szükséges engedély kiváltásával. Marosvásárhelyen sok kicsi tulajdonosi társulás van, amelyikhez csak egy-két lépcsőház tartozik. Ezekben általában idős, nyugdíjas személyek vállalták el az adminisztrátori feladatot. Nekik nem volt lehetőségük 800 lejért elvégezni a tanfolyamot, a korábbi szakképesítésük megvan, de az most nem érvényes. Így

ha nem változik a határidő és a törvény, akkor január elsejétől több tulajdonosi társulás hivatalos ügyintéző nélkül marad.

Ha ez megtörténik, a lakók közül kell majd valaki elvállalja, hogy összegyűjti a pénzt és eljuttatja a szolgáltatónak, vagy valami más megoldást kell találjanak a tömbházlakók. Marosvásárhelyen valamivel több mint kétszáz lakástulajdonos társulási ügyintéző dolgozik jelenleg, van, aki több társulásért is felel.

Megnéztük, hogy jelenleg el lehet-e végezni ezt a szakképesítést, és Marosvásárhelyen két ajánlatot is találtunk az interneten. Mindkét helyen a tanfolyam 720 órából áll, 790 lejért lehet elvégezni, és átlagosan három hónapot tart.