Multifunkcionális sportpályát építenek Székelykeresztúron

Nemcsak futballozni lehet majd az új pályán, hanem a kézi- és kosárlabda, valamint a tenisz is helyet kap • Fotó: Barabás Ákos

Az Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk Domokos Szakközépiskola mintegy kilencszáz diákja használhatja majd a multifunkcionális pályát, amelyet a két tanintézet közötti részen építtet meg a székelykeresztúri önkormányzat – tudtuk meg Rafai Emil polgármestertől. Rámutatott,

a játékteret, amely méreteiben nagyjából másfélszerese lesz egy szabványos minifocipályának, másfél centis gumiszőnyeggel fogják burkolni.

Így nemcsak futballozásra, hanem kézilabdázásra, kosárlabdázásra, sőt teniszezésre is alkalmas lesz. A pályán keresztben is lehet majd játszani, így két tér lesz a mérkőzések lebonyolítására, és egyszerre akár két osztálynak is tarthatnak ott tornaórát. A közelben van egyébként a sportcsarnok is, ahol átöltözhetnek a diákok. Külön érdekessége a játéktérnek, hogy körülötte lámpatesteket szerelnek fel, így az esti órákban is használható lesz.

Önerőből dolgoznak

Rafai Emil elmondta, a mintegy 700 ezer lej értékű sportpályát önerőből építik meg. A munkálatok már megkezdődtek, a polgármester pedig szeretné, ha a következő tanév elejére befejeződne az építkezés, hogy a diákok mihamarabb kipróbálhassák. Hangsúlyozta: minőségi munkát vár el a kivitelezőtől, és reméli, hogy pár év alatt nem megy tönkre a meglehetősen korszerűnek számító pálya.