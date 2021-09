Múlt, jelen, jövő. Mozgásban tart (x) Székelyhon • 2021. szeptember 20., 14:56 2021. szeptember 20., 14:56 Az IMPAR a székelyföldi vállalatok egyik úttörője volt a rendszerváltás után, tudatos és következetes vezetésének köszönhetően pedig mind a mai napig a régió egyik vezető vállalkozása. A 30 éves szervezetből elsőként László Jánossal, Biró-László Tímeával, Barabás Ignáccal és Biró-László Zoltánnal társalogtunk, akik a vállalkozás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszéltek napilapunknak.

Egy jó csapat. Az IMPAR tulajdonosai a továbbiakban is teljes erőbedobással a székelyudvarhelyi cég sikeréért dolgoznak • Fotó: Beliczay László

László János 30 évvel ezelőtt megálmodta azt, ami most számos székelyudvarhelyi családnak biztosít megélhetést. Ez nem más, mint az IMPAR. A cég megalakulásáról és fejlődéséről beszélgettünk vele. – Székelyhon: Mit tapasztalt Székelyudvarhelyen 1990-ben, a rendszerváltás után? – László János: Csakúgy, mint az ország többi részén, itt is új lehetőségek nyíltak. A kommunizmusban a Matrica gyár üzemmérnökeként dolgoztam, így munkámból adódóan beleláttam a cég teljes működésébe. Főként ez erősített meg abban, hogy induljak el a magánvállalkozás útján rögtön a rendszerváltást követően – még akkor is, ha nem tudtuk pontosan, mi vár ránk. – Székelyhon: Melyek voltak az IMPAR történetében a legfontosabb mérföldkövek? – László János: Szakmai tapasztalatom és tudásom alapján indultam el pályámon, ami az autós termékek kereskedését jelentette. Ez akkor teljesen új volt szinte országos szinten is. Az első nagy durranást a MOL-kenőanyagok importja jelentette 1992-ben, amelynek a csúcsa akkor volt, amikor egyszerre tíz vagonnal is szállíttattunk egy rendelésen belül. Később aztán megjelent a konkurencia, így a cég fennmaradásához kellett B verzió is. Ezért jött képbe a gumiabroncsok és a különböző autós kellékek forgalmazása, amiben aztán szintén fontos szereplők lettünk. Bár a céget egyedül alapítottam, mindig próbáltam átadni a fiatalabb generációknak a stafétát, miután egy-egy iparágban letettem az alapokat.

László János • Fotó: Beliczay László

– Székelyhon: Milyen módon fejlődött a vállalkozói élete? Mi motiválta az évek során? – László János: Egy stabil vállalkozás alapköve egy jól átgondolt, strukturált cégfelépítés, amelyben létrejön a humán érték, a stabil piac, és megtermelődik a pénzügyi háttér. A három évtized során a sikerek mellett természetesen voltak hullámvölgyek is a cég életében: gondolok itt a ’90-es évek inflációjára vagy a 2008-as gazdasági válságra. Egy vállalkozó akkor válik jó vállalkozóvá, ha rájön, hogy a bajból is van kiút. Ez a kiút pedig a ragaszkodás helyett az újjászervezésben mutatkozik meg. A gazdasági recesszió során 160 embertől kellett megválnunk és egymillió eurós veszteséget kellett lenyelnünk, de csakhamar megújultunk, és ismét profitábilis vállalkozássá lettünk. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ez nem sikerült volna a vállalat székelyudvarhelyi magja nélkül, akik hamar megértették a változás fontosságát, és partnerek voltak a továbblépésben. – Székelyhon: Milyen szerepet tölt be az IMPAR irányításában, hogyan oldotta meg a vállalat jövőjét? – László János: Az IMPAR életében több éven át majd’ minden tevékenységi területen jelen kellett lennem: a mellettem dolgozó és fejlődő menedzsmentcsapat kialakításában, a stratégiai döntésekben és az üzletmenet meghatározásában. Az évek során sikerült olyan csapatot kialakítanom, amelynek tagjai segítették a munkámat a kitűzött célok elérésében, ugyanakkor a maguk szintjén kiváló tapasztalatot nyertek, és később saját vállalkozásokat indítva kamatoztatták. Így mondhatjuk azt is, hogy Székelyföldön létezik egy IMPAR-iskola, amely erős személyiségeket nevelt az üzleti szférának. Munkásságom során mindig szem előtt tartottam és fejlődési lehetőséget adtam az alkalmazottaknak, biztosítottam a képzéseket, a szakmai előmeneteleket, ezenkívül a cégben lévő legalkalmasabb embereket bíztam meg egy-egy terület vezetésével. – Székelyhon: Hogyan menedzselte le a cég vezetőségében a generációváltást? – László János: Az évek alatt tudatosan készültem a generációváltásra, a családtagjaim felkészültek a vállalkozásaim továbbvitelére. Végül is olyan ez is, mint a gyereknevelés: a kicsit fel kell nevelni, aztán útjára kell engedni, hogy boldoguljon az életben. Az IMPAR esetében Barabás Ignác többéves ügyvezetői tevékenység után társtulajdonossá vált, így a családtagjaimmal kiegészülve biztosítva van az új generáció által a folytonosság. Hiszem ugyanakkor azt, hogy az IMPAR harminc év múlva is élni fog az akkori piaci trendeknek megfelelően.

Biró-László Tímea • Fotó: Beliczay László

Második beszélgetőpartnerünk Biró-László Tímea, akinek az IMPAR gyakorlatilag a kistestvére, hiszen hároméves kora óta vele nőtt fel. Az alapító-tulajdonos lányát az IMPAR mostani helyzetéről kérdeztük. – Székelyhon: Nem fél a generációváltástól? – Biró-László Tímea: Nagyon nehéz kérdés. Ha nemzetközi statisztikákat nézünk ezzel kapcsolatban, akkor azt kell mondanom, nincsenek jó számok. Egy 2015-ben végzett globális felmérés szerint a családi vállalkozások 30 százaléka éli túl az első generációváltást. Mindezek ellenére úgy érzem, hogy nálunk ez működni fog, hiszen tudatosan készültem erre, és már a szüleim is erre készítettek. – Székelyhon: Miért döntött úgy, hogy a családi vállalkozást fogja egyengetni? – Biró-László Tímea: A céget és az itt dolgozó embereket már kiskorom óta ismerem, a számok világa mindig is érdekelt, így számomra természetes volt, hogy tanulmányaim végeztével itt helyezkedem el. A cégvezetés elméletét ugyanakkor megtanították az egyetemen, így csak a gyakorlatot és a vállalkozásban lévő folyamatokat kellett elsajátítanom. Azt kell mondanom, hogy szerencsés vagyok, mert a cégben olyan értékrendek, hagyományok és jó szakemberek vannak, amik segítenek abban, hogy tapasztalatot szerezzek. Édesapám több mint 30 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezik, és ő folyamatosan tájékoztat mind a pozitív, mind a negatív ingerekről, az emberekkel való munkáról és a gazdasági kihívásokról is. – Székelyhon: Mekkora a nyomás a vállán amiatt, hogy egy ekkora céget hagynak hátra önnek? – Biró-László Tímea: Eleinte óriási volt, de idővel ez kihívássá alakult át. A szüleim élete munkájáról van szó, egy olyan vállalkozásról, amely számos itt dolgozó embernek a munkahelyét és a megélhetését biztosítja. Külső szemlélőként úgy tűnhet, hogy milyen jó beleszületni egy ilyen helyzetbe, ám tapasztalatból mondom, hogy ennél azért többről van szó. Elsősorban meg kell felelni a szülői elvárásnak, tovább kell vinni és fejleszteni a céget. Másodsorban meg kell felelni a cégben dolgozóknak is, mert mint „új generáció” munkánk után elismertséget kell szereznünk a szakmánkban vagy tulajdonosi-vezetői státuszunkban. – Székelyhon: Családanyaként nem nehéz mindez? – Biró-László Tímea: Dehogynem, hiszen a gyerekekkel való minőségi időtöltés is a feladatom. És akkor még nem beszéltünk az önmegvalósításra való emberi törekvéseinkről, ami a teljes harmóniát és békét jelenti önmagunkkal, vagyis az ÉN – CSALÁD – KARRIER összhangját. Szerencsére a gyerekek nőnek, a csapat profi, így szerintem hamarosan mindezt megtapasztalom.

Barabás Ignác • Fotó: Beliczay László

Barabás Ignác több mint 20 éve tagja, 13 éve ügyvezető igazgatója az udvarhelyszéki vállalatnak, valamint néhány éve társtulajdonosa is. A következőkben vele beszélgetünk. – Székelyhon: IMPAR. Kiválóság. 30 éve mozgásban. Mit jelent önöknek ez a logó? – Barabás Ignác: Cégünk, küldetésünk, tevékenységünk. Egy 30 éve kereskedelmi tevékenységet folytató, minőségre törekvésben működő, változások tömegében élő vállalkozásról beszélünk. – Székelyhon: Mi képezi a tevékenység tárgyát? – Barabás Ignác: Cégünk mind a gépjárművek működéséhez szükséges, mind a gépjárműveket használó személyek számára kényelmet biztosító termékek széles skáláját forgalmazza. Nagy kategóriákba sorolva termékpalettánk gumiabroncsot, autókelléket, autókozmetikát, akkumulátort, kenőanyagokat, kempingkellékeket és egyéb kiegészítő termékeket foglal magában. A 11 000 darab cikktípust meghaladó termékskálánk nagyrészt nem igényel professzionális felszerelést vagy használatot. A szervizszolgáltatásokat igénylő termékek esetében partner szervizhálózatunk biztosítja a végfogyasztók számára szükséges szolgáltatásokat. Az ország teljes területét lefedő és Magyarországra, valamint a Moldovai Köztársaságba átnyúló több mint 10 000 kliensünket négy fő kereskedelmi ágazaton át székelyudvarhelyi központunkon és bukaresti irodánkon keresztül szolgáljuk ki. Ehhez hozzájárul még 1500 szolgáltató partner. A konstancai raktárunk biztosítja az ázsiai régiókból származó termékek romániai piacra juttatását. Aktív partnerkapcsolatban állunk több mint 200 beszállítóval Európa számos országából és távol-keleti régiókból: Kínából, Indiából, Koreából, valamint az Amerikai Egyesült Államokból is vásárolunk termékeket. – Székelyhon: Milyen kihívások megoldásával sikerült elérni a jelenlegi szintet? – Barabás Ignác: Az elmúlt 30 évben történt változásokat akár a gépjárművek felszereltségi szintjét, akár azok felhasználóinak kényelmi igényét/szükségletét illetően mindannyian ismerjük. E dinamikus változással, fejlődéssel kellett lépést tartanunk ahhoz, hogy ma a tevékenységünk szegmensében egy elismert, meghatározó szerepet betöltő cég tagjai lehessünk. Maga a kereskedelmi tevékenység rohamos változása nagy kihívás, amely maga után vonja a folyamatokhoz tartozó funkcionális egységek változását az elvárt hozzáadott érték megtartása mellett. Kis cégek esetében az alkalmazottak közötti kommunikáció és a folyamatok a cég alkalmazottai között akár szóban is megvalósulnak, nagy szervezetek esetében nagyon részletes tevékenység- és folyamatszabályozás működik. Mi a két szint között oly módon igyekszünk egy leszabályozott rendszerre, hogy közben flexibilitásunkat kellő mértékben meg tudjuk tartani. A széles körű termékkör magával hordozza a sokrétű klientúrát is, de a nagyon kemény mozgatórugót, a széles körű, erős konkurenciakörnyezetet is. Mondhatjuk, a termékszegmens minden értékesítési szakágában jelen vagyunk, és a gyártói-értékesítési lánc minden szereplőjével mint versenytárssal szembesülünk a telített ajánlati oldalon. – Székelyhon: Hogyan sikerült ezen a feszes-telített piacon talpon maradni? – Barabás Ignác: A kulcs a nagybetűs CSAPAT. Az évek során ki tudtunk állni céljaink, elképzeléseink mellett, mertünk lépni, változtatni, újdonságokat kipróbálni, hiszen mindig volt egy olyan keménymagnak számító munkaközösség, amely szeretett és tudott dolgozni, megértette az elvárásokat, bízott a vezetőség döntéseinek helyességében, a célok megvalósíthatóságában. Ezt a tevékenységet nem lehet lazán végezni. Ezt a tevékenységet nem lehet alacsony képességű csapattal ellátni. Itt csak az tudja megállni a helyét, aki jó képességekkel rendelkezik, hatékony a munkavégzésben az adott területen, képes csapattagként dolgozni, cégméretünknek megfelelően flexibilis munkafolyamatokban tevékenykedni. Olyan kollégákban hiszünk, akik értik a hatékonyság fogalmát és szükségességét mind az egyéni, mind a csapattagként végzett munkában. – Székelyhon: Mikor és hogyan került a vállalkozás vezetői pozíciójába? – Barabás Ignác: Termékmenedzserként kezdtem, utána ágazatvezető lettem, majd logisztikai igazgató, kereskedelmi igazgató, végül 2008-ban kerültem ügyvezető igazgatói funkcióba. A mai napon is nagyra értékelem László János azon vállalkozói kockázatvállalási és bizalmi készségét, hogy az első és legfontosabb cégének vezetését rám bízta mint akkor cégvezetői tapasztalattal nem rendelkező emberre. – Székelyhon: Milyen periódust fogott át, mit jelentett a legnehezebb időszak? – Barabás Ignác: Ez a 2008–2011 közötti évek. Abban az időben élte a cég az egyik legnehezebb időszakát, a hírhedt gazdasági válságot megszenvedve. 2009-ben dőlt be a legnagyobb értékű behajthatatlan kintlévőség, ekkor állt el mellőlünk és szolgálta ki direkt módon a piacot számos stratégiai beszállítónk, ekkor – látva a forgalmi visszaesést – csorbította hitelkeretünket a bank. 2009-ben haladta meg a pénzügyi eredményünk és a behajthatatlan kintlévőségünk az egymillió eurót. Ekkor számoltuk fel munkapontjainkat, ekkor csökkent a cég személyzete a több mint 250 főről 90-re. Innen nagyon nehéz volt felállni. – Székelyhon: Milyen képzésekben vett részt, amelyek segítségével meg tudta állni a helyét ebben a beosztásban? – Barabás Ignác: A szükséges felsőfokú közgazdasági és külkereskedelmi tanulmányaim mellett részesültem a cég által szervezett vezetői képzésekben is. Azonban még mindig úgy látom, érzem, hogy a legerősebb képzést, amelyet a feladataim elvégzéséhez alapjaiban használok, a szüleimtől kaptam, ami tulajdonképpen az egyszerű, tisztességes, emberi alapokra helyezett kitartó és következetes munka. – Székelyhon: Mi fontos egy ügyvezető igazgató számára a munkavégzéshez? – Barabás Ignác: A három legfontosabb tényező a megértő és együttműködő cégtulajdonos, a munkaközösség és nem utolsósorban a családom. Szerencsés embernek tartom magam, hisz egyik tényező sem igényelte tőlem, hogy energiáim nagy részét a mit, miért, hogyan és további hasonló kérdések megválaszolására kelljen fordítanom, így tudtam a magam módján haladni. – Székelyhon: Az ügyvezető igazgatói funkción túl a cég résztulajdonosává is vált. Hogyan valósult ez meg? – Barabás Ignác: A több mint 20 évnyi IMPAR-os tevékenységem alatt az alapító László János nem a pénzszerzést tartotta szem előtt, hanem egy jövőbe mutató, hatékony és minden területen a bizalmi alapokon működő, partnerségi alapokra helyezett céget. László János mindig bizalommal fogadta és segítette a cég fejlődéséért javasolt változtatásokhoz szükséges elképzeléseimet. Munkakapcsolatunkat az együttműködés jellemezte, egyszerűen, hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. Mivel értékrendünk a cégkultúrát illetően, jövőképünk a cég életét tekintve nagyban azonos, lehetőséget kaptam és éltem is a lehetőséggel a cég jövőbeli képviseletére úgy, mint résztulajdonos. – Székelyhon: Hogyan összegezné a jövőbeni kihívásokat? – Barabás Ignác: Biztosítanunk kell a cégnek a fejlődési teret, a tevékenységnek a versenyképességet, a munkaközösségnek mind a munkavégzéshez, mind az egyéni életvitelhez szükséges komfortot. Célunk mindezt megtenni úgy, hogy az előbb elmondottakkal harmonikusan a stratégiai céljainkhoz szükséges hatékonyságot megtartsuk és fejleszteni tudjuk.

Biró-László Zoltán • Fotó: Beliczay László