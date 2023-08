Műhold segítségével pásztázza a mesterséges intelligencia a Hargita megyei földeket

A mesterséges intelligencia a parcellák színe alapján megállapítja, hogy milyen növénykultúrákat termesztenek azokon, ugyanakkor emberi beavatkozás nélkül a parcellák méretét is képes feltérképezni. Elkezdődött az egységes mezőgazdasági támogatásokat igénylők körében elvégzendő éves ellenőrzés, amelynek részeként idén egy új ellenőrzési rendszert is bevetnek a szakemberek.

Megkapta a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) azt a szelvényt, amely azoknak a támogatásigénylő gazdáknak a listáját tartalmazza, akiket a központi APIA kijelölt ellenőrzésre. Minden évben ez alapján zajlik a mezőgazdasági támogatásokat igénylők körében az éves ankét, így – noha már korábban is végzett ellenőrzéseket a megyei APIA – hivatalosan is elkezdődött az ellenőrzéssorozat, amelyben

fejlett technológiákat is bevetnek a szakemberek.

Azt is megnézzük, hogy a gazdaságában rendben van-e minden, rendelkezik-e trágyatárolóval, továbbá növényvédelmi, állatjóléti szempontok alapján is ellenőrizzük”

– tájékoztatott Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője.

Arra is kitért ugyanakkor, hogy nem csak ők, hanem a növényvédelmi hivatal és az állatnemesítő intézet munkatársai is bekapcsolódnak az ankétokba, de minden adatot az APIA összesít és a szankciókat is a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség rója ki.

Önállóan dolgozik a mesterséges intelligencia

Idéntől egy új ellenőrzési módszert is rendszeresít az APIA: a mesterséges intelligenciát fogják munkára, amely műholdképek alapján vizsgálja meg az összes földparcellát országszerte, így Hargita megyében is.

„Ez egy automatikus ellenőrzés, amely során a mesterséges intelligencia szatelitképek alapján, egy színskálát használva megállapítja, hogy mi van az adott parcellán.