Műemlékké nyilvánították az Urmánczy-kastélyt

Az Urmánczy-kastély jelenlegi, romos állapotában is impozáns

A műemléki státusz még önmagában nem jelenti azt, hogy pénz is lesz a felújítására. Uniós vagy más pályázati forrásokat próbálnak megszerezni. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, hogy nem egy egyszerű épületről van szó, azonban megvannak a hátrányok is.

Rendezvényközpontot képzelnek a kastélyba

Többféle elképzelésük is van az örökösöknek az épület jövőjével kapcsolatban. Az biztos, hogy olyan rendeltetést képzelnek el, amely megnyitja a kastélyt a nagyközönség számára.

A pincerészen konyha és étterem, a földszinten konferenciák megszervezésre alkalmas terek, az emeleten lakosztályok lehetnek, amennyiben sikerül pályázati forrásokat szerezniük.

Ugyanakkor az elképzelések között képzőművészek munkájához megfelelő műtermek, műhelyek is szerepelnek. A toronyban pedig kilátót rendeznének be, hiszen innen csodálatos panoráma nyílik az egész környékre.

Az épület visszaszolgáltatása után már zajlottak kutatási munkák, az utólagos ad-hoc falakat, ajtókat eltávolították, a befalazott ajtókat újra kibontották. Alkalmanként, kérésre most is látogatható az egykori neves államférfi, Urmánczy Nándor testvére, Urmánczy Jeromos által épített kastély. Évente néhány rendezvénynek is helyet ad, idén ősszel is több kulturális és közéleti esemény lesz a helyszínen.