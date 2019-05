Mozgalmas hétvégét ígérnek a Csíki Majális szervezői

Számos koncerttel, szakmai előadással, gyermekfoglalkozással, kiállítással és egyéb érdekes programokkal készülnek a Csíki Majálisra a szervezők. A május 10-12. között zajló családok hétvégéjének is nevezett eseményt a csíkszeredai központi parkban, a nagyobb koncerteket pedig a Szabadság-téren tartják meg. Érdekesnek mutatkozik a programok közül a Virtuális valóság expó, a családi piknik és a kertészeti kiállítás is.

• Fotó: Gábos Albin

Becze István, a Csíki Majális szervezői részéről arról számolt be, hogy az idei rendezvényükbe is sok civil szervezet kapcsolódott be, így ennek köszönhetően

nagyon sok érdekes programot kínálhatnak a majálisozóknak az esemény mindhárom napján.

Idén is, akárcsak a tavaly, lesz kertészeti kiállítás és vásár a központi parkban, amelyre kifejezetten termelőket hívtak meg Székelyföldről és távolabbról is. Továbbá szakmai előadásokat is tartanak kertészeti, vállalkozói és oktatási témákban, amelyeket élőben is terveznek majd közvetíteni.