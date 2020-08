Motorost szállított kórházba a mentőhelikopter

• Fotó: Info Trafic Maros/Facebook

Mint a Maros megyei rendőrség sajtószóvivőjétől, Emanuela Fărcaștól megtudtuk, az elsődleges vizsgálatok után arra jutottak, hogy egy 29 éves motoros – akinek járművét Maros megyében jegyezték be – Balavásár irányából Marosvásárhely felé haladt, ám „áttért a szembejövő sávra, ahol összeütközött egy Bihar megyei személygépjárművel, majd az ütközéstől egy másik, Bákó megyei személyautóba is belecsapódott”. Súlyos sérüléseket szenvedett a motoros, újjáélesztésre volt szükség, a helyszínre riasztották a SMURD mentőhelikopterét is, hogy a sürgősségre szállítsák.

A rendőrség folytatja a vizsgálatot, a balesetet követően a mentés idejére le volt zárva mindkét irányban a forgalom, hosszú kocsisor alakult ki.