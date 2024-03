Most vagy soha! – filmpremier Erdély-szerte

A magyarországi mozibemutatóval egy időben, az 1848–49-es szabadságharc emléknapján, március 15-én láthatja az erdélyi közönség is a Most vagy soha! című magyar történelmi kalandfilmet. Két tucat erdélyi településen vetítik a legújabb magyar filmet az ünnepi hétvégén, Kis- és Nagygalambfalván premier előtti vetítésre is lesz lehetőség csütörtök este.