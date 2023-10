Iskolai szigor: akár el is kobozhatják a diáktól a mobiltelefonját

Az új tanügyi törvény előírásai szigorították a mobiltelefon-használatra vonatkozó szabályokat, így ettől a tanévtől kezdve a tanárok akár el is kobozhatják a diákoktól az okos készülékeiket vagy más elektronikus eszközeiket, amennyiben rajtakapják őket, hogy engedély nélkül használják. Az egyik tanintézet vezetője szerint a tilalom óta az a tapasztalat, hogy a tanulók jobban odafigyelnek az órákon.

Az iskolai oktatás megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzatban (ROFUIP) már a korábbi években is szerepelt az iskolai órákon érvényes mobiltelefon-használati tilalom, azonban ezt a szabályt ezúttal az új tanügyi törvénybe is belefoglalták, melyet szeptemberben fogadott el a kormány. Egyben szigorításokat is megfogalmaztak: