Most felszusszanhatnak, de már az ötödik hullámra készülnek az egészségügyben

Számottevően enyhült a járványhelyzet az elmúlt időszakban Székelyföldön is, a Hargita megyei kórházakban szerdán már csak 33 koronavírus-fertőzöttet kezeltek, a Maros megyeiekben pedig 56-ot. A csendesebb időszakot próbálják pihenésre fordítani az egészségügyi alkalmazottak, a korábbi hullámokban szerzett tapasztalatokkal felvértezve viszont már az esetszámok újabb növekedésére készülnek. Egyébként amit pénzzel meg lehetett venni, már mindent megvásárolt a minisztérium vagy a kórházak, inkább a humánerőforrás kérdése és az alkalmazottak kimerültsége az, ami kritikus tényező – már második éve.

Megterhelő időszakon vannak túl az egészségügyi alkalmazottak. Mire kissé megpihennek, már kopogtat az ajtón az újabb hullám • Fotó: Beliczay László

tervezi a kórház azt is, hogy növelje az ellátási kapacitást a sürgősségi és a napos ellátásban.

a kórház is készített tervet arra vonatkozóan, hogy amennyiben nő a betegszám, hogyan állítsanak át ismét több ágyat, osztályt a Covid-betegek ellátására.

A téli ünnepek idején sok kórházi alkalmazott kérte ki a szabadságát más osztályokról is, ilyenkor ugyanis hagyományosan kevesebb a beteg, ugyanis kevesebben fordulnak orvoshoz ebben az időszakban. Rámutatott ugyanakkor, hogy az Egészségügyi Világszervezet és az Egészségügyi Minisztérium előrejelzései alapján, illetve a külföldi hírek nyomán számítanak arra, hogy ismét emelkedni fog a koronavírusos betegek száma. A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium felkérésére

A szóvivő hozzátette: egyértelműen a negyedik hullám volt eddig a legsúlyosabb, mind a betegszám tekintetében, mind az esetek súlyosságát illetően. Az intézményi átszervezések is ekkor voltak a legnagyobb mértékűek,

a negyedik hullám érintette eddig a legtöbb osztályt, személyzetet.

Amely osztályon nem volt átszervezés, ott is kellett óvintézkedéseket hozni, ugyanakkor a személyzet önkéntes és irányított áthelyezése is zajlott azokra az osztályokra, amelyek a legnagyobb terhet viselték. Ezek az átszervezések a kórház minden területére kiterjedtek és szinte minden alkalmazottat érintettek. Ennek eredményeként kialakult már egyfajta rutin is a megelőző intézkedések betartására és a szükséges átszervezési lépések megtételére vonatkozóan, ez várhatóan segítségükre lesz a következő megbetegedési hullám során.

A súlyos helyzet ugyanakkor azt is megmutatta, hogy milyen jól tudnak együttműködni, egymást segíteni a kórház osztályai, amikor arra nagy szükség van.

Az intézmény szerint szakmailag a negyedik hullám legnagyobb tapasztalatát az adta, hogy a be nem oltott betegek tették ki a páciensek túlnyomó többségét: a kórházban kezelt betegek mintegy nyolcvan százaléka nem volt beoltva. Ennek alapján

a következő előrejelzett járványos hullám előtt továbbra is a koronavírus elleni védőoltás felvételére biztatnak a kórház szakemberei.

HIRDETÉS

Háttérben a non-Covid betegek

A jelenlegi enyhébb időszakot próbálják pihenésre fordítani a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban is, ahol Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondása szerint nagyon nehéz időszakon vannak túl.

Borzasztóan megterhelő volt, egy kicsi kórházban, ahol kevés az alkalmazott, mindenki nagyon le van terhelve. Az utóbbi időben sikerült valamennyire felszusszanni, sőt, olyan intézkedést is hozott a kórház, hogy azokat, akiknek nagyon sok szabadnapjuk volt megmaradva, hivatalosan felkértük, hogy menjenek szabadságra és pihenjenek

– emelte ki a kórházmenedzser. Ebben az intézményben is úgy gondolják, hogy az új évben ismét növekedni fognak az esetszámok, ezért már készülnek az újabb hullámra az előzőből levont következtetések alapján. Úgy látják, hogy

a legnagyobb hiányosságot a kis kapacitású oxigéngenerátoruk jelentette, ezért lebonyolítottak egy közbeszerzési eljárást egy nagyobb kapacitású berendezés vásárlására.

Emellett naponta videokonferencián egyeztetnek az illetékes egészségügyi intézményekkel. Fülöp Enikő is úgy véli, hogy eddig a negyedik hullám volt a legsúlyosabb, és az is nehezítette a helyzetet, hogy az átszervezések miatt a nem krónikus esetek ellátását sok esetben el kellett halasztani. „Úgy gondolom, hogy ez hosszútávon fogja benyújtani a számlát.

Nagyon sok az olyan eset, amely nem jutott megfelelő időben orvosi ellátáshoz, és ez utólag megbosszulhatja magát. Több olyan patológiai eset van, amelyek súlyosbodhatnak, ha nem kezelik őket.

Gondolhatunk például egy lábszárfekélyre, amely, ha sokáig el van hanyagolva, komplikációk léphetnek fel, és ez igaz sok más betegségre is. Éppen ezért egy esetleges ötödik hullám alkalmával szeretnénk úgy megoldani az ellátást, hogy a lehető legkisebb mértékben csökkentsük a nem sürgősségi esetek hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Konkrétan szeretnénk megelőzni azt, hogy ne tudjuk ellátni a nem koronavírusos betegeket

– hangsúlyozta a kórházmenedzser.