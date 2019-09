Most érdemes beszerezni a téli tüzelőt

Több szempontból érdemes vizsgálni a tűzifa árának alakulását • Fotó: Gecse Noémi

A kínálat egyelőre magasabb a keresletnél, ezért alacsonyabb idén a tűzifa ára a korábbi évekhez képest – állítják a szakemberek. Ez azonban csak egy átmeneti állapot, hiszen a lakosság nagy része még nem kezdte el beszerezni a téli tüzelőt, de amint ez megváltozik, az árak is növekedni fognak.

Folyamatosan emelkedett a tűzifa ára az elmúlt években Romániában, a faanyag-értékesítő Fordaq vállalat erre vonatkozó felmérése szerint hat év alatt mintegy 250 százalékkal:

míg 2011-ben egy méter körülbelül 120 lejbe került, 2017-ben már átlagosan 300 lejt kellett fizetni ugyanezért a mennyiségért.

Az árak tavaly is ezen a szinten maradtak, idén azonban változás állt be, a sokéves drágulási hullám után árcsökkenés tapasztalható. Ezt a Székelyszentkirályi Bükkszél Közbirtokosság elnöke, László Ignác is megerősítette: elmondása szerint mintegy 20–25 százalékkal olcsóbb a tűzifa a tavalyhoz képest. A szakember szerint ennek fő oka, hogy

a minimálbér-növelés következtében veszteségessé vált a fakitermelés,

ezt bizonyítja az is, hogy idén két bükkfát feldolgozó hazai nagyüzem is bezárt. Az árak visszaesése már a gyakorlatban is látható: a Székelyhon napilap hirdetőrovatában többen is kínálnak eladásra jó minőségű, hasogatott bükkfát, ám az elmúlt két év 300 lejes ára helyett méterenként mindössze 230–250 lejért.

Az egyik csíkszéki fakitermelő- és értékesítő 250 lejért kínálja a tűzifát, az árcsökkenésnek pedig meglátása szerint több oka is van:

egyik ok, hogy a tavalyit az elmúlt 30 év leghidegebb telének jósolták az akkori előrejelzések szerint, így a lakosság nagy mennyiségben vásárolt tűzifát. Aztán kiderült, hogy nem is volt annyira hideg, így sok fa megmaradt, ezáltal idén értelemszerűen kevesebbet vásárolnak, azaz csökkent a kereslet;

a másik ok a fával való fűtés egyre inkább érezhető háttérbe szorulása a gázfűtéssel szemben;

a harmadik ok meglátása szerint az, hogy a sok széldöntés miatt megnőtt a kínálat, ami az árak csökkenéséhez vezetett.

A csíki szakember szerint ez az idei szezonban nem is fog megváltozni, ha lesz is drágulás, az nem lesz számottevő. Másként látja azonban a helyzetet egy udvarhelyszéki fakitermelő, akinek elmondása szerint a pillanatnyi árcsökkenés nem fog sokáig tartani, ő maga is hamarosan kijavíttatja hirdetésében a 230 lejes méterenkénti árat 250 lejre. Mint mondta, hamarosan meg fog növekedni a kereslet, hiszen a lakosság elkezdi beszerezni a téli tüzelőt, ez pedig az árak emelkedését is maga után vonja. Meglátása szerint

novemberben és decemberben ismét a korábbi években jellemző 300 lejes méterenkénti áron lehet majd fához jutni.

Az árak a legtöbb esetben tartalmazzák a házhoz szállítást is.