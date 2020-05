Most azért ásnak, hogy később ne legyen gond az esővíz-elvezetéssel

Munkagép a Halász utcában. Ássa a majdani esővíz-elvezető helyét • Fotó: Gergely Imre

Jókora gödör ásásán dolgozott egy munkagép kedden délelőtt a gyergyószentmiklósi zöldségpiac közelében. Egy arra járó meg is kérdezte, hogy bányát nyitnak itt? Másról van szó, hiszen

miután megtörtént az ivóvíz- és szennyvízcsövek lefektetése, most az esővíz-elvezető rendszert építik ki, ennek részeként a Békény-patak medre alá fúrnak utat a vezetéknek

– tájékoztatott Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Korábban a város nagyon kevés utcájában volt kiépítve az esővíz-elvezető hálózat, így itt sem, most azonban az út teljes felújítása során ezt is megépítik. A gerincvezeték lefektetése mellett 40-60 méterre alakítják ki a víznyelőket, és

a város egyik alsó részén egy tisztítóberendezésen átjutva kerül majd az esővíz a Békénybe.

Jó tudni, hogy a Rákóczi és Fogarassy utcák felújítása során is kiépült ez a rendszer. Sokan nem értették, miért kell 80 centi átmérőjű csövet erre használni. Most még túl nagynak tűnik, de később a város felszegi részének utcáiból mind ide fog kerülni az esővíz. Akkor már nagyon is indokolt lesz ez az átmérő.

HIRDETÉS

Túl a nyomáspróbán

A felújítása alatt lévő Halász-Békény-Dózsa György út hosszában megtörtént az újonnan kiépült szennyvízhálózat nyomáspróbája, és a napokban ugyanezt elvégzik a vízvezetékeken is. Amint ez is megtörténik, a háztartások rácsatlakozásait is megoldják.

Közben, a környéken lakók, és a kivitelező számára is számos bosszúságot okoz, hogy a régi 40 éves vagy még ennél is régebbi vezetékek törnek, szakadnak, így gyakran le kell állítani a vízszolgáltatást az érintett útszakaszokon.

A napokban a villanyáramot is nélkülöznie kellett a helyieknek, ugyanis a Békény és Dózsa utcák kereszteződésében az út közepén álló villanyoszlop kiiktatásán, új oszlop állításán és a vezetékek átkötésén dolgoznak a szakemberek.

A tényleges útépítés akkor kezdődik, amint a különböző szolgáltatások vezetékeinek kiépítésével végeznek. Az ütemterv szerint már a nyáron rákerül az első aszfaltréteg is.