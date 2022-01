Most az egyéni felelősségvállalás a legfontosabb

Rohamosan nőnek az esetszámok. Az ötödik hullámban kiemelten fontos az óvintézkedések betartása • Fotó: Haáz Vince

Minden eddiginél több, 292 új koronavírus-fertőzést igazoltak, és 18 személy újrafertőződését jelentették szerdán Hargita megyében, emellett pedig hét újabb halálesetet is jegyeztek, így a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások száma 884-re emelkedett – derült ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. A rekord országos szinten is bőven megdőlt: 34 255 új megbetegedést igazoltak szerdán, miközben a korábbi csúcsérték alkalmával „mindössze” 19 685 új esetet jelentettek.

A rendkívül magas értékek várhatók voltak, és mivel jelenleg növekvő ágon vagyunk, még tovább emelkedhetnek, ezért ebben az időszakban a tudatosság és a megelőzés a legfontosabb

– hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

Felelős magatartás

Mint rámutatott, a szerdán 11,41 ezrelékes fertőzöttségi arányt elérő Csíkszereda már a fővárost is megelőzte ebből a szempontból, de egész Csíkszék rosszul áll,

kiugróan magasak az értékek például Csíkcsicsóban, Madéfalván és Csíkpálfalván is.

Ez az omikronvariáns gyors terjedésén túl részben az alacsony átoltottsággal magyarázható, illetve az óvintézkedések tiszteletben tartásának elmulasztása sem kedvez a helyzetnek.

„Ebben a hullámban már nem alkalmazzuk a településszintű karantén alá vonást, most

mindenkinek egyénileg kell elkülönülnie.

Fontos, hogy kerüljük a tömeget, ne találkozzunk másokkal, ne látogassunk betegeket, tünetek esetén ne menjünk dolgozni, illetve ne küldjük iskolába a gyereket, viseljük a maszkot. Felelős magatartásra van szükség az egészségügyi rendszer segítéséhez, amely ismét nehéz helyzetbe került, ezúttal a háziorvosok is. Aki tudja magáról, hogy rizikófaktorai vannak, például krónikus beteg vagy idős, nagyon oda kell figyeljen magára, lehetőleg maradjon otthon. Az önként vállalt elkülönülés időszakát éljük, amikor

nem az ellenkezés számít hőstettnek, hanem az összefogás és a felelősségvállalás”

– emelte ki Tar Gyöngyi.

Forduljunk a háziorvoshoz

Az egészségügyi igazgatóság vezetője hozzátette, továbbra is igaz, hogy az oltottak ritkábban betegszenek meg, illetve nem tapasztalnak súlyos tüneteket,

az intenzív terápiás osztályra inkább az immunitással nem rendelkezők kerülnek.

„Ezért továbbra is arra biztatok mindenkit, hogy oltassa be magát, vagy adassa be az újabb dózist, mert azok a legvédettebbek, akik emlékeztető oltást is kaptak. Emellett kiemelten fontos az óvintézkedések betartása és a tesztelés” – hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Utóbbival kapcsolatban elmondta: mivel a hétvégén a háziorvosok nem dolgoztak, a 112-es egységes segélyhívószám befagyott, annyian kérték a tesztelést ezen keresztül. A hasonló esetek elkerülése végett felhívta a figyelmet, hogy

a segélyhívószámot csak akkor tárcsázzuk, ha súlyos tüneteink vannak vagy valamely kockázati csoportba tartozunk (például krónikus betegség). Amennyiben csak enyhe tüneteink vannak, forduljunk a háziorvoshoz, aki szintén el tudja végezni a tesztelést.

A megyében 80 háziorvos vállalta ezek elvégzését, így amennyiben a saját orvosunk nem tesztel, kérjük meg, hogy irányítson át valaki máshoz, aki igen.

Emellett a csíkszeredai kórházban például létrehoztak a kapun kívül egy tesztelőközpontot, ahol azokat, akiknek otthon elvégzett pozitív tesztjük vagy tüneteik vannak, tesztelik és az eredmény függvényében továbbirányítják. Ha azonban az otthoni tesztünk pozitív lett, vagy fertőzésre gyanakszunk, ne üljünk tömegközlekedési eszközökre, vonatra, buszra, taxiba, és ne kérjük meg a szomszédot, hogy vigyen be a legközelebbi városba. Csak akkor érdemes felkeresni a kórházakat, ha saját járművel rendelkezünk.