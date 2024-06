Modern tanműhelyeket hoznak létre a ditrói szakközépiskolánál

Korszerűen felszerelt tanműhelyeket alakítanak ki a Puskás Tivadar Szakközépiskola duális képzésben részesülő fiataljai számára egy frissen elnyert pályázat révén, de Gyergyóditró más tanintézményei is új eszközöket kapnak.

A ditrói szakközépiskola udvarán korábban is tanműhelyként szolgált az az épület, amelyet egy ideje nem használtak, de most újra az oktatást fogja szolgálni. A község 3,1 millió lej értékű finanszírozást nyert egy uniós pályázati kiírásból – ismertette Puskás Elemér polgármester. Rámutatott, azért is nagy szó ez, mert Hargita megyében ez az egyetlen ilyen sikeres pályázat.