Modern műhelyekben és okosház-laboratóriumban tanulhatnak

• Fotó: Haáz Vince

A műhelyeket marosvásárhelyi cégek állították össze, felismerve, hogy szükség van olyan központokra, ahol saját szakembereiket továbbképezhetik, de ahol a szakiskolába járó diákoknak is lehetőségük van tanulni a legkorszerűbb gépekkel.

Berendeztek egy okosház-laboratóriumot is, ahol a korszerű hűtés és fűtés, az elektromos, valamint internet vezérelte épületgépészeti rendszerek kiépítését, működtetését tanulhatják meg a diákok.

Csegzi Sándor kiemelte, a műszaki központ révén össze szeretnék kapcsolni a szakiskolákat a munkaadó cégekkel, és lehetőséget biztosítani diákoknak, illetve a szakmai váltáson gondolkozó felnőtteknek is a képzésekre. A tudományegyetem már számos továbbképzést szervezett felnőtteknek, amit a továbbiakban is folytatni kíván a frissen megnyílt műszaki központban is.

HIRDETÉS

A Sapientia egyetem rektora, Dávid László is üdvözölte a csütörtöki megnyitón a műszaki központot, kiemelve, hogy Marosvásárhely sok szempontból lemaradt Brassó és Nagyszeben mellett, de oktatási téren sikerült megőrizni az előnyét. A rektor szerint fontos lenne, hogy a marosvásárhelyi egyetemek és a város vezetői összefogjanak, közösen határozzák meg, milyen irányt kellene követni a jövő nemzedék oktatásában.