Modern idők Küküllője – újranyitott Székelyudvarhely szállodája

Két év szünet után ismét megnyitotta kapuit a Hotel Küküllő. Az elmúlt időszak pedig nem telt tétlenül Székelyudvarhely legnagyobb szállodájánál: szinte a szerkezetig bontották az épültet, hogy aztán olyan korhű és modern köntösbe bújtassák, ami megfelel a jelen igényeinek. Az épület történetéről, az újításokról és a nyitásról a Küküllő Szálloda tulajdonosával, Bíró-László Tímeával beszélgettünk.

– Egy 1969-1971 között épült szállodáról beszélgetünk, amely túlélte a nagy `77-es földrengést, számtalanszor esett át kisebb-nagyobb ráncfelvarrásokon, de ekkora tatorzáson még sosem. Miért pont most érkezett el az ideje a teljes megújulásnak? – A 2001 novemberi újranyitás óta folyamatosan üzemeltünk, többször is megvalósítottunk kisebb-nagyobb fejlesztéseket anélkül, hogy a házat teljesen be kellett volna zárjuk. Éreztük, hogy lassan szükség volna egy általános felújításra, de minden terv és útvonal építkezési engedélyköteles munkálat lett volna, ami teljes lezárást igényel. A járvány berobbanása előtt a turizmus olyan szinten működött, hogy nehéz volt meghozni a döntést. A világjárvány beálltakor aztán egy mély levegőt vettünk, és belevágtunk a nagy átalakításba: pályázati pénzeknek is köszönhetően elindult a folyamat, amely bontással kezdődött, majd szerkezeterősítéssel folytatódott, végül újraépítéssel és korszerűsítéssel zárult. Gyakorlatilag minden elavult megoldást kiiktattunk, és a vállalkozás, valamint az ágazat új kihívásait szem előtt tartva teljes energetikai korszerűsítést hajtottunk végre az épületen, valamint felhasználva a 20 éves üzemeltetési tapasztalatokat, újragondoltuk a mindennapi működést.

– Az elmúlt hónapokban a világpiaci nyersanyagárak folyamatosan ingadoznak – ám inkább nőnek mintsem csökkennének. Ezek mekkora fejtörést okoztak a felújítás és kivitelezés során? – Az Európát és most már az egész világot érintő alapanyag-beszerzési nehézségek és a készlethiány a szálloda felújítását is nagyban érintette. Bizonyos elemek beszerzése többször is fejtörést okozott, de a projektcsapat profizmusának köszönhetően ezek a nehézségek nem befolyásolták a határidőket. Sajnos olyat is tapasztaltunk, hogy egyik hétről a másikra akár 50 százalékos áremelkedés történt egyes termékeknél. Ennek ellenére mindvégig az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a tatarozás végeztével elégedetten tekinthetünk a szállodára – amelynek most jött el az ideje, úgyhogy a bosszúságok mára a háttérbe szorultak, és csak a szépre és jóra tekintünk.

– Beszéljünk egy kicsit az épület stílusáról, beosztásáról, a szobákról. Mi változott meg a két évvel ezelőtti szállodaállapotokhoz képest a mostani, felújított egységen? – Szinte minden. Új recepciót építettünk, átszerveztük a vendéglátási egységünk működését, a rendezvénytermünket, de az előadótermet is felszereltük professzionális hangtechnikával és vetítőrendszerrel. A szobákat, fürdőket, folyosót újragondoltuk, teljesen új bútorzatot vásároltunk, de a régi ágyneműket, matracokat, függönyöket is lecseréltük. Sőt, az ablakokat is, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat: az összes fehér nyílászáró színt változtatott, így illeszkedve az épület és a városközpont stílusához. Fontos még kiemelni azt is, hogy a 66 szobánkból jónéhány négycsillagos lett, ezzel pedig sikerül egy újabb célcsoportot elérni szolgáltatásainkkal. Minden felújítással párhuzamosan kéz a kézben járt az is, hogy a szálloda új arculata eleganciájával közelebb került az épület adottságaihoz, valamint egy modern weboldalra is szükség volt, amelyen keresztül könnyen és átláthatóan foglalhatnak szobát vendégeink.

– Nemcsak felújították, hanem ki is bővítették a szállodát. Ennek részleteiről mit érdemes tudni? – A bővítés alatt igazából azt értjük, hogy korábban nem használt tereknek próbáltunk rendeltetést találni. Az első és legszembetűnőbb változás a Menta Bisztró elhelyezkedése: ezt az egységet teljesen hátra toltuk és elzártuk a rendezvényteremtől. Az idősebb korosztály biztosan nosztalgiázni fog, mivel a ’70-es években épült létesítmény bárja is eredetileg itt helyezkedett el. Erre azért volt szükség, hogy önálló egységként működjék, amire a múltban próbált mobilfalas rendszerrel nem volt lehetőség. Székelyudvarhelyen hónapok óta téma a tetőterasz kérdése, a szóbeszédet pedig ezennel már biztosan el tudjuk oszlatni: tetőteraszunk június végén nyílik, ahol egyelőre csak zártkörű rendezvényeket fogunk lebonyolítani, kihasználva a városközpont legmagasabb kereskedelmi épületének turisztikai adottságait. A wellness-részleg is megújul és reményeink szerint még karácsony előtt megnyit – itt az eddigi elhelyezkedés, valamint méret változik.

– Öt napja várja már vendégeit a hotel, de gondolom a nyitás sem volt egyszerű feladat. – Bizony nem, egy bő fél éves előmunka kellett mindahhoz, hogy ez az egész május 15-én beinduljon. A munkavállalókat fokozatosan alkalmaztuk, és tanítottuk be a különböző feladatokra – a kész egység hiányában, ugyanakkor ez sokszor irodákban és közegidegen környezetben történt. Ennek ellenére a csapat tagjai immár tettre készek és alig várták azt, hogy a munka mezejére lépjenek. Az elmúlt két év ínséges időszaka után nem is vágyhattak másra, mint a vendégek érkezésére, hiszen egy turizmusban dolgozó számára az igazi feltöltődés és elégtétel az a mosolygó vendég. Ugyanakkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy kiemeljem az ARKUM csapatának szerepét is ebben a sikeres vállalásban, akik ezt a projektet teljes egészében összefogták és minden felmerülő akadályra gyors és hatékony megoldást találtak.

A székelyudvarhelyi Hotel Küküllő 2022. május 15-étől fogadja ismét vendégeit a teljesen megújult egységében.