Mobiltelefonos applikációval csalnák a turistákat Vásárhelyre

Bemutatták kedden a marosvásárhelyi városháza dísztermében a TGM Tour mobiltelefonos applikációt, amely segítségével a turisták, de a városlakók is sok mindent megtudhatnak Marosvásárhely építészetéről, történelméről és legendáiról.

Vlad Zamfir szerint vásárhelyieknek is érdekes lehet az applikáció • Fotó: Haáz Vince

Az applikációt készítő Vlad Zamfir elmondta, hogy ő 18 éves korában Bukarestbe költözött, és elég ritkán jött haza szülővárosába, Marosvásárhelyre. Amikor felkérték erre a munkára, akkor újra felfedezte gyermekkora városát, és nagyon sok mindent megtanult róla. Kiemelte, hogy bár a turisztikai applikációt elsősorban a turistáknál szánták, szerinte a marosvásárhelyiek, fiatalok és középkorúak is sok mindent megtudhatnak a városról. „A helybéliek is felfedezhetik azoknak az épületeknek a történetét, meséit, amelyek mellett talán nap, mint nap elmennek, anélkül, hogy alaposabban megnéznék. Szíves figyelmébe ajánlom a vásárhelyeiknek is a TGM Tour appot, amit ingyen le lehet tölteni a telefonra.”