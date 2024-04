Mivel lehet csökkenteni az iskolaelhagyást? Sok pénzzel és elszántsággal

Az országos helyreállítási tervbe foglalt vállalások részeként a román kormány az iskolaelhagyás mértékének csökkentésére is elkötelezte magát. 2023 elején uniós finanszírozásból rengeteg pénzt kipályáztattak azon iskoláknak, amelyek e jelenséggel fel akarták venni a harcot. A pályázás nagy elszántságot kívánt meg a jelentkezőktől, de mostanra már látszanak az eredmények is. Ezekről Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és helyettese, Luminița Bobeș csütörtökön sajtótájékoztatón számoltak be. Online bekapcsolódtak a pályázó iskolák vezetői is.