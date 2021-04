Mitől lehet sikeres egy múzeum?

És Székelyföldön mennyi esély van rá? Gyarmati Zsoltot, a Csíki Székely Múzeum igazgatóját faggattuk erről is, de szóba került az is, hogy miként válhat múzeumigazgatóvá Csíkszeredában egy udvarhelyi, valamint arról is, hogy mi lehet a különbség Udvarhelyszék és Csíkszkék között, ami miatt feltehetően nem igaz az az udvarhelyi közhely: hogy itt, azaz ott is jobb, mint Csíkban. Szőke László kérdezett.