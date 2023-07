Mitől függ az, hogy egy beruházás gördülékenyen vagy nyögvenyelősen valósul meg

„A bölcsőde úgy nő, mint esőzés után a gomba. Ez a vállalkozó ugyancsak remekül végzi a munkáját. A hátsó részen az épületgépészet nagyjából el van végezve, a falakat leszigetelték és vakolták, elől most szigetelik, emellett a gázbekötés van folyamatban. Itt is adódott »meglepetés«, amikor hozzáláttak a pumpaházak ásásához: egy 20 ezer kilowattos vezetéket és egy vízcsövet találtak, amelyek ottlétéről az áram- és a vízszolgáltató illetékesei sem tudtak. Most költöztetik el azokat, majd a munkálatot folytathatja az építő. Közben azonban nem pihennek, az említettek mellett területrendezés, a nyílászárók felszerelése, illetve a kerítés készítése is folyamatban van” – összegzett.