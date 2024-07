Mit gondol Orbán Viktor a „megtébolyodott” Európáról?

Parajdtól Székelyudvarhelyen át Csíkszentsimonig többen üdvözletüket küldték Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nagyszínpadán Tőkés Lászlóval és Németh Zsolttal egy asztalnál tartott előadást. A hagyományokhoz híven a hallgatóság idén is feltehette kérdéseit az előadóknak. A miniszterelnök kifejtette véleményét a „megtébolyodott” Európáról, arról, hogy mi ad neki erőt, de a párizsi olimpia megnyitójának „sokszínűségéről” is megosztotta véleményét, valamint arra is választ kaphattunk, hogy a felesége meg szokta-e hallgatni a beszédeit.