Mire mennyi támogatás jár a mezőgazdaságban?

Újabb mezőgazdasági támogatásértékekről tudhatnak meg többet a gazdálkodók. Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Ami az állattenyésztőket illeti, a tejhasznú szarvasmarhák tartói az értékesített tej tonnája után 22,1885 eurós (102 lejes) támogatást kapnak, a húsmarhatartók állatonként 88,6852 eurós (407,8 lejes) juttatásra jogosultak, míg a juh- és kecsketartóknak egyedenként 5,2407 euró (24,1 lej) jár. A felső határértékeket a tejtermelők esetében mintegy 24 millió euróban, húsmarhatartók részére 101,2 millió euróban, juh- és kecsketenyésztők esetében pedig 50,7 millió euróban határozták meg – áll a tájékoztatóban.

A növénytermesztési ágazat adatai

A közleményből az is kiderült, hogy hektáronként 16 euró (73,6 lej) jár a szántóföldi növénytermesztőknek, esetükben a támogatási formára szánt keretösszeg 110,8 millió euró. A rostlen és rostkender esetében a hektáronkénti támogatási érték 6,66 euró, a dohánytermesztők 2078,72 eurót kapnak egy ugyanakkora parcellára, míg a komlótermesztők 423,11 eurót, a cukorrépa-termesztők pedig 72,69 eurót (334,3 lejt). Az átmeneti támogatásokat lejben, az Európai Központi Bank által megállapított 4,5993 lej/euró árfolyamon folyósítják.

Hol tart a kifizetés?



Az APIA honlapján kedden közzétették a 2017-es mezőgazdasági támogatások addig kifizetett értékeit is. A közlemény szerint országos szinten mindaddig 1,5 milliárd euró támogatást hagytak jóvá kifizetésre – ebben benne van az előleg és a végleges kifizetések értéke is. A megyékre bontott táblázatból az is kiderült, hogy Hargita megyében a jóváhagyott 26 163 kérés benyújtójának 85,9 százaléka kapott előleget 28 millió euró értékben, és 63 százalékának hagyták jóvá a végleges kifizetést 14,7 millió euró értékben. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott támogatási formákat az Európai Központi Bank által megállapított 4,5993 lej/euró árfolyamon folyósították lejben, míg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból fizetetteket 4,5390 lej/euró árfolyamon.