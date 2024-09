Mire figyeljünk, ha álláshirdetésre jelentkezünk?

A szakember felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy noha az álláshirdetések általában röviden és tömören vannak megfogalmazva, fontos figyelmesen elolvasni ezeket, és ha vannak benne speciális követelmények, akkor azoknak eleget tenni. Például, ha azt kérik, hogy a jelentkezéskor írják oda, hogy milyen pozícióra jelentkeznek, akkor tényleg írják oda, ellenkező esetben azt a benyomást keltik a munkaadóban, hogy félvállról vették, és nem is igazán szeretnék ezt a lehetőséget. Ugyanakkor

– mutatott rá. Kitért arra is, hogy tapasztalata szerint egyre kevesebb jelentkezőben van alázat, illetve hajlandóság arra, hogy alulról kezdje, majd mindent megtegyen, hogy a szakmát elsajátítsa. A munkaadók az ilyen alkalmazottakat részesítik előnyben, és általában többre is viszik, illetve könnyebben beilleszkednek.

„A hozzánk jelentkezőknek egy egész tesztsorozaton kell végigmenniük. Amikor egy állást meghirdetünk, a kiválasztott jelentkezőknek kiküldünk három tesztet. Van egy IQ-tesztünk, illetve felfogóképesség és termelékenységmérő tesztünk. Ha ezeken egy adott pontszámot elért a jelölt, akkor következik az interjú, utána pedig egy személyiségi tesztet is ki kell töltsön, amely megmutatja az erősségeit és gyengeségeit. Ha mindezeket teljesíti, ajánlást is kérünk a korábbi munkahelyeiről. Mindezeket összevetve tudjuk eldönteni, hogy megfelel vagy sem a meghirdetett pozíció betöltésére” – magyarázta.

„Fontos, hogy a valóságot tükrözze. Nem szerencsés, ha valaki például beír egy adott időszakot az egyik korábbi munkahelyén eltöltött időhöz, de amikor rákérdezek, kiderül, hogy az mégsem felel meg a valóságnak, vagy össze vannak keverve a dátumok, esetleg fedik egymást, mintha egyidőben több helyen is dolgozott volna” – mutatott rá Sipos Boglárka, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben fehérgalléros munkakörbe keresnek új kollégát, akkor a CV-ben szereplő helyesírási hibák kizáró okok lehetnek.

Ez az értékelő szubjektív megítélésén is múlik, de úgy gondolom, hogy előnyben részesítjük az olyan személyeket, akik képet is elhelyeznek az önéletrajzban. Az alapinformációk, mint a tapasztalat és a végzettség mellett fontos, hogy legyen feltüntetve a jelentkező érdeklődési köre és az elvégzett képzései, ha vannak ilyenek. Ennyi azonban elég is, nem kell túlságosan hosszú és részletes legyen. Kerülendő továbbá az a gyakran használt eljárás is, amikor a munkaköri leírásból másolnak ki részeket az önéletrajzba, ez nem profi és nem is mindig tükrözi a valóságot