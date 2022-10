Mintha előre látták volna a drágulást: „spórolós” kazánokat szereltettek

A helyszínen Miklós László, a sportcsarnok ügyintézője mutatta be a berendezést, aki arra is kitért, hogy a speciális puffertartálynak köszönhetően több napig is tárolni tudják a korábban előállított meleg vizet. Noha ők eddig csak a meleg víz előállítására használták a kazánt, már most meg van elégedve az új megoldással. A fogyasztással kapcsolatos adatokról ugyanakkor egyelőre nem tudott pontos információkat adni, hiszen ez még korai lenne.