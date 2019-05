Mintha árvíz pusztított volna – állapotok a garázsbontások után

és annak függvényében, hogy hány önkéntes vesz részt az akcióban, saját alkalmazottaikkal is részt vesznek a terület megtisztításában.

A Nagy István festő és Szív utcai helyzet rendezésére közösségi oldalon indult kezdeményezés, csütörtök délelőttre várnak önkénteseket a takarításra. Sokan viszont szóvá tették, hogy ez nem az önkéntesek, hanem a garázstulajdonosok kötelessége lett volna, akik így jóérzésből elégtelenre vizsgáztak. A kezdeményezésben a hulladékelszállítást végző Eco-Csík Kft. is partner – tudtuk meg Pál Tamástól, a cég igazgatójától. Elmondása szerint

Kisebb mértékben ugyan, de maradt hasonló hulladék az Octavian Goga sétányon, a Fenyő utcában és más helyszíneken is.

A városháza a konténerek kihelyezésével tudott segíteni – jegyezte meg.

Tudtuk, hogy fog maradni szemét, azt is tudtuk, hogy nem fognak minden garázst lebontani – ez az emberi magatartást jellemzi, ez a járulékos veszteség. Vannak jó példák is, sok tulajdonos, amikor bejelentette a bontást, fényképet is hozott arról, hogy takarított a garázs helyén

– fogalmazott az osztályvezető. Hozzátette, számukra most az jelent nagy feladatot, hogy a határidő lejárta után felmérjék, kik és milyen okból nem bontották le a még meglévő garázsokat, és ha szükséges, elindítsák a kényszerbontást, ami első lépésként a bejárati ajtók sarkainak levágásával járhat.