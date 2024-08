Mint egy konzervdobozt, úgy „bontotta ki” a gépkocsikat a medve

Betört szélvédők, kifeszített ajtók, kitépett műszerfal, felhasított ülések, leszaggatott karosszériaelemek – egy hónap leforgása alatt már öt gépkocsit tört fel a medve vagy a medvék a zetelaki gát környékén. A nagyvad már akkor is megpróbál bejutni az autókba, ha azokban nincs is élelmiszer. A helyi vadásztársaság igazgatója szerint egy jármű sincs biztonságban a környéken. A károsultak többsége külföldi, vagy idelátogató belföldi turista, akik számára a tetemes kár mellett a hazajutás is nagy problémát okoz.

Két autót tört fel a medve szerdára virradóra a zetelaki gát közelében, a Széllikként ismert üdülőzónában. A gát jobb oldalától egy rövid út vezet a domboldalra, ahol jórészt hétvégi háza állnak, ezek egyikének az udvarába jutott be az állat, óriási kárt okozva az ott álló gépkocsikban.

Jól láthatóan mindenáron be akart jutni a járművekbe, eközben az egyiknek leszaggatta a tükrét, kihasított egy darabot a karosszériából is, felfeszítette az egyik hátsó ajtót, amitől betörhetett a kocsi ablaka, így juthatott be az utastérbe, ahol a hátsó ülést is felhasította.

Fotó: Zetelaka és Társai Vadásztársaság

Ez már az ötödik ilyen eset a környéken egy hónap leforgása alatt – kezdett bele a történtekbe Benke József, a Zetelaka és Társai Vadásztársaság igazgatója. Szerinte nincs biztonságban már egy gépkocsi sem a környéken, ugyanis élelem se volt a feltört autókban, az udvart pedig villanypásztor védte, igaz, csak kétsoros, a medve mégis bejutott és súlyosan megrongálta a járműveket.

Az élelemforrással asszociálja a medve a kocsit. Most már mindegy, hogy kiszagolja vagy sem, hogy van-e benne, így is úgy is megnézi. És ez nagy kárral jár. Komoly károkkal. Leírhatatlan. Abban a zónában most már nincsen biztonságban egy kocsi sem”

– fogalmazott a vadásztársaság vezetője, aki egyelőre nem tudja, hogy egy vagy több medve okozza-e a jellegzetes károkat. Maradnak a kárral Értesüléseink szerint lakókocsikat is feltört a nagyvad, és Benke József szerint is előszeretettel látogatja a zetelaki víztározó partján a táborhelyet, de a szélesebb környéket is.

A Szencsed patak aljában egy ukrán házaspár Toyotáját törte fel a medve, a keddről szerdára virradó éjjel megrongált autók károsultjai magyarországi turisták, és a többi eset kárvallottjai is többségükben idelátogató vendégek, többnyire belföldiek

– tudtuk meg a vadgazdálkodási szakembertől, aki azt is elmondta, hogy

az egyik autónak a műszerfalát is kitépte a medve.

Fotó: Zetelaka és Társai Vadásztársaság

Azon túl, hogy tönkremegy a nyaralásuk és egy óriási kárral maradnak, a hazajutás is komoly problémát okoz a károsultak számára, hiszen

a kocsik szervizelésre szorulnak, ki kell hívni a rendőrséget, beszerezni a javítási engedélyt, ráadásul a kárt utólag sem térítik meg számukra.

Nincs törvény erre – mondta el Benke József. Az egyetlen módja annak, hogy kártérítést kaphassanak az, hogy beperelik a szakminisztériumot, azaz környezetvédelmi tárcát, és meg is nyerik a pert. Az ukrán károsultak egyébként perre viszik az ügyet – tudtuk meg a vadásztársaság igazgatójától, aki arra is kitért, hogy

bírósági eljárás nélkül csak akkor kaphat kártérítést egy ilyen eset kárvallotja Romániában, ha Casco-biztosítás van az autóján.

A károkozó medvék ellen csak akkor tudnak tenni, ha a károsultak azonnal hívják a 112-es sürgősségi segélyhívószámot, később már nem sok lehetőségük van erre. Ilyen esetekben is csak a polgármesterből, a rendőrség, csendőrség és a vadásztársaság képviselőiből álló bizottság dönthet a sürgősségi beavatkozásról. Ugyanakkor lehetséges, hogy az autókat feltörő nagyvad egy bocsos anyamedve, és etikátlan lenne kilőni egy ilyen medvecsaládot – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy mit tudnak tenni az autófeltörések megakadályozására.

Fotó: Zetelaka és Társai Vadásztársaság

„Ez a vonat már elment” A beavatkozás hosszú évek óta tartó hiánya vezetett ehhez a helyzethez – foglalta össze tömören a medveproblémák elharapódzásának okát Benke József. A medvevadászat 2016-os betiltása óta eltelt nyolc év alatt két medvegeneráció nőtt fel, és körülbelül ennyi idő kellene a helyzet visszarendezéséhez is. Mindezt azonban csak vadászatokkal lehetne elérni, a vadgazdálkodási szakember szerint hajtóvadászatokra lenne szükség ahhoz, hogy a medvék újra elkezdjenek félni az embertől.

Ugyanis már nem tartanak a civilizációs zajoktól, az emberi környezettől, sőt, gyakran könnyen hozzáférhető élelemforrásként tekintenek a gazdaságokra, termőföldekre, gyümölcsösökre, karámokra, és persze a kukákra is.

„Ne képzeljék, hogy a csoda történik és varázsütése jóra fog változni a helyzet. Ez a vonat már elment” – fogalmazott a helyzet rendezésével kapcsolatban Benke József. Szerinte politikai szinten is sok mulasztás történt az elmúlt években e téren. Mennyivel értéktelenebb egy 70 éves pásztor élete, mint egy 19 éves turistáé? – tette fel a kérdést a nemrég elfogadott medvevadászati kvóta megszavazásához vezető tragédiára utalva, emlékeztetve ugyanakkor arra is, hogy

olyan esztendő is volt a közelmúltban, amikor országszerte nyolc embert öltek meg a medvék.

A kvótáról egyébként úgy véli, hogy szinte semmit nem fog megoldani, ugyanis a levadászható medvék száma nagyon alacsony ahhoz képest, hogy mekkorát nőtt medvepopuláció az utóbbi években. Nagyjából 15 ezer hektáronként lőhető ki egy medve – érzékeltette a helyzetet.

Fotó: Zetelaka és Társai Vadásztársaság

Hívatlan vendég a lagziban és privát „medveles” a kukáknál Nagy Attila, Zetelaka polgármestere két olyan esetről tud, amelyekben személyautókat rongáltak meg a medvék, az egyik ráadásul egy lagzi helyszínén történt. Nem riasztotta el a zaj az állatot – mondta kérdésünkre –,

valószínűleg már annyira megszokta az ember jelenlétét, hogy egyre közelebb merészkedik.

Nekiesett az egyik kocsinak, de nem tudja pontosan, hogy ott milyen kárt okozott, ugyanis nem ő, hanem az alpolgármester járt azon a helyszínen. A másik esetben egy hétvégi ház tulajdonosa, aki egyébként már hozzászokott a medvék jelenlétéhez,

az autója hátsó ülésén felejtett valami élelmiszert, ahhoz próbált hozzáférni a medve.

A gépkocsi egyik első ablaka valamennyire le volt engedve, így ott próbált bejutni a nagyvad, „szó szerint szétszedte” az első ülést, de végül nem járt sikerrel – mesélte a településvezető.

A lakók félnek. Féltik a gyermekeiket, féltik a jószágaikat, és nekünk kevés az eszközünk. A csendőrség sokszor 30-40 kilométeres távolságból érkezik, a vadász Zetelakáról vagy Varságról, az állatorvos szintén Varságról, vagy onnan, ahol éppen van, tehát mi, a polgármester vagy az alpolgármester érünk a leggyorsabban a helyszínre, de egymagunkban nem intézkedhetünk. Mire a csapat összeáll, a medve már odébbállt és távolról figyeli a helyzet alakulását, és amikor a csapat elvonul, újra visszamegy.

Szerintem már kitanulták azt is, hogy mikor jön a csapat: szirénázással érkezik a rohammentő és a csendőrség, és akkor már tudják, hogy menni kell. Nagyon intelligens állatok, újabbnál újabb trükköket vetnek be, hogy élelemhez jussanak” – fogalmazott Nagy Attila.

Fotó: Zetelaka és Társai Vadásztársaság

A polgármester kitért ugyanakkor arra is, hogy a tájékozatlanság és a nemtörődömség is hozzájárul a medveproblémák előfordulásához.

A medvebiztos, ráccsal és villanypásztorral körülvett két szeméttárolójukhoz is naponta ki kell járjon egy önkéntes, hogy a hanyagul otthagyott szemetet összeszedje és a kukákba rakja.

Van, aki a ketrecen belül teszi le a hulladékot, de nem csukja be az ajtót, más viszont csak lelassít a kocsival és egy laza mozdulattal ledobja a szeméttározó mellé. Volt viszont olyan is a község egyik üdülőzónájában, hogy valaki egy „medvelest” hozott létre az egyik kukánál. Az alma még nem érett akkor, így valószínűleg az egyik áruházban vásárolhatott be zsákos almából, és azt leöntötte a kuka mellé, „mert ő ott medvét akart látni” – számolt be az esetről a település vezetője. Nagy Attila szintén kitért a kormány által nemrég jóváhagyott kilövési kvótára. Szerinte túl kevés medve levadászására ad lehetőséget a vonatkozó törvény, így nincs esély rá, hogy az intézkedés megoldja a problémát. „2016 óta eltelt nyolc év, és azóta nem volt vadászat. Ha most ugyanazt a kvótát hagyják jóvá, mint amikor hatezres medvepopulációval számoltunk – most mondjuk van kétszer annyi –, akkor látható, hogy nem elég.

Kétszer ekkora kvótára lenne szükség csak ahhoz, hogy szinten tartsuk a jelenlegi populációt, és háromszor ennyire ahhoz, hogy visszajussunk az eredeti medvelétszámhoz, tehát a 2016-os szintre, amikor még nem voltak problémák”