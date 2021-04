Miniszteri támogatással „mentenék meg” a Gyilkos-tót

A Gyilkos-tónál az üdülőtelep víz- és szennyvízhálózatának a kiépítéséről és a „tó megmentéséről” is tárgyalt pénteken Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Délután a gyergyószéki települések vezetőivel egyeztetett.

• Fotó: Hegyi Zsuzsánna

Meg kell menteni ezt a kincset. Látjuk, hogy napról napra feltelik a tó, nem működnek azok az ülepítőrendszerek, amelyeket évtizedekkel ezelőtt megépítettek. Ennek orvoslására már idén be fogunk avatkozni

Árvíz-védetté szeretnék tenni a térséget

Gyergyószentmiklós polgármesterével is tárgyalt a miniszter a város vízhálózatának, valamint távhőrendszerének a bővítéséről. „Ez utóbbinál a szén-dioxid-kibocsátás szabályozása és az energiahatékonyság terén tudunk segíteni. Keressük azt a megoldást, amellyel finanszírozást tudunk biztosítani az ilyen rendszerekre” – mondta Tánczos.

Délután a gyergyószentmiklósi önkormányzat tanácstermében a gyergyói medence településeinek vezetőivel

arról egyeztetett, hogyan tudják a Maros mentét turisztikai szempontból érdekesebbé tenni.

Beszéltek arról is, miként lehet az árvízvédelmi problémákat úgy orvosolni, hogy azzal ne avatkozzanak be jelentősen a természetbe, hogyan tudnak házakat, udvarokat, térségeket árvíz-védetté tenni. Tánczos kihangsúlyozta, „rendszerváltás van, a vízügynek az utóbbi időben erre a térségre egyáltalán nem volt pénze, ezen tudunk most változtatni, jelentős pénzeket tudunk biztosítani a Maros és az Olt vízgyűjtőjének a rendezésére is”.