Minél hamarabb jelezni kell a földgáz iránti igényt a Békény utca lakóinak

Az út felújítása előtt a közműhálózatok munkálatait kell véglegesíteni a Békény utcában is • Fotó: Gergely Imre

Aki szeretné, hogy lakásába bekössék a földgázt, az minél hamarabb jelezze ezt az igényt a gázszolgáltatónál – figyelmezteti a Békény utca lakóit Csergő Tibor András polgármester. A téli leállás után várhatóan húsvét után kezdődnek el újra a munkálatok a „teherforgalmi út” középső szakaszán.

HIRDETÉS

A következő időszakban újra ásások következnek, az esővíz-elvezető hálózat kerül sorra, de mielőtt az út felszínére, az alapozáshoz és aszfaltozáshoz érnének, a csatorna- és ivóvízhálózat vezetékeit is el kell helyezni, és az utcában található háztartásokat csatlakoztatni kell az új rendszerre. A napokban nyomás- és víztartási próbák zajlanak a Dózsa György, Békény és Pacsirta utcákban. Amint a Hő- Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű illetékese érdeklődésünkre válaszolva közölte, amint ezzel végeznek, a hálózat ellenőrzését folytatják a Békény utca felső részén és a Halászok utcájában, ezzel párhuzamosan pedig el is kezdődnek a bekötések.

Az ellenőrzés első két napján egyébként csak egy meghibásodást tapasztaltak, amit rövid idő alatt ki is javítottak.

A lakókra is hárul költség

Erős János, a Közmű vezetője figyelmeztet, az út átadása után még öt év jótállási időszak következik, ezért most kell ezeket a munkálatokat elvégezni, később nem lesz erre lehetőség. Ehhez a lakók is fel kell vállalják a maguk részét, ami a telekhatárokon belüli csatlakoztatást jelenti. Az öt éves időszak ugyanígy érvényes más szolgáltatásokra is, tehát

akik az említett utcákban laknak és igénylik a gáz bevezetését, minél hamarabb jelezniük kell a szolgáltatónál.

A gerincvezeték már az utcában van, hogy mikor történnek meg a bekötések, arról még egyeztetni kell a gázszolgáltatóval – mondta legutóbbi sajtótájékoztatóján a polgármester. Mivel egyszerre több csoport fog dolgozni az utcában, ezek munkáját össze kell hangolni, de emellett az is kérdéseket vet fel, hogy miként tudja majd felvállalni a rá eső feladatot a Hargaz Rt., hiszen a legutóbbi törvénymódosítás kimondja, hogy a szolgáltatónak kötelessége a bekötéseket ingyenesen elvégezni. Korábban ez a lakók költségén történt.

Az igényléseket a Hargaz Virág negyed, 49-es tömbház E lépcsőházának földszintjén található irodában lehet benyújtani.