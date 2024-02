Mindössze négy munkásra több kilométeres gépkocsisor

Kilométeres kocsisorra számíthatnak a napokban azok, akik Marosvásárhely Kolozsvár felőli bejáratánál próbálnak behajtani a városba; az autópályán érkezők sem járnak jobban. Hétfőn újra több helyen nekifogtak dolgozni a Dózsa György utcában, ez pedig kisebb forgalmi káoszt eredményezett. A következő napokban is erre kell számítani.

A hűvös reggelek, a téli időjárás miatt egyelőre csak a járdákon dolgoznak Marosvásárhelyen a Dózsa György utcában. Ősszel két útszakaszt részben felújítottak, júniusig következik a többi is. Addig azonban több helyen a járdákat újítják fel. Ez alapból nem kellene túl nagy felfordulást okozzon, de mégis:

a főtér felől a vegyipari kombinát fele igyekvőket egészen a Dózsa György utca elején, de a Mocca buszmegállónál is, az eredeti két sáv helyett egy sávra terelik, mert két helyen is a járdaszegélyeken dolgoznak.

Itt, az átlagosnál lassabb forgalomra lehet számítani az elkövetkező napokban is.

Forgalmi dugókra leginkább a városba bevezető sávokon kell számítani. Hétfőn 13 óra környékén a gépjárműbejegyzési hivatalnál (RAR) várakoztak az autók, hogy bejussanak Marosvásárhelyre. Mint ismert, ezen a szakaszon két sáv vezet be a városba, és ezekbe csatlakoznak be azok is, akik az autópályáról hajtanak le. Hétfőn kora délután a belső sávot legtöbb 50 méteres szakaszon zárták le a Székelykakasdra bevezető utca szomszédságában.