Mindig használjunk az évszaknak megfelelőt

Noha a csíki térségben nem ritka az „áprilisi tél”, lassan itt is időszerűvé válik a téli gumiabroncsok nyárira cserélése. Arról, hogy miért nem érdemes téli, sőt négy évszakos gumival közlekedni a melegebb időszakban, illetve az autó mely pontjaira szükséges cserekor odafigyelni, Szőcs Hunor, a csíkszeredai Sigma Gum gumiabroncs-szolgáltatóközpont egyik vezetője tájékoztatott.

Gyakran előfordul, hogy „költséghatékonyság” miatt a járműtulajdonosok a nyári időszakra is az autójukon hagyják a téli abroncsokat – ez azonban fokozottan balesetveszélyes lehet. „A téli gumiról tudni kell, hogy az 7 Celsius-fok alatt működik jól, tehát olyan az anyagösszetétele, szerkezete, hogy hidegben is rugalmas maradjon. Viszont ha melegben használjuk – jellemzően húsz Celsius-fok fölött –, akkor a levegő hőmérséklete mellett a súrlódás miatt nagyon felmelegedik, rendkívül puhává, és így csúszásveszélyessé válik. Azaz fékezéskor, hirtelen irányváltáskor már nem lesz képes úgy megtartani az autó súlyát, mint a nyári abroncs, nagyon megnőhet a féktáv, a kisodródás esélye” – magyarázza a szakember. Hozzáteszi, az instabilitást fokozza, hogy

a téli gumi a rajta lévő számos kapaszkodó, beékelés, -vágás – úgynevezett lamella – miatt sem képes annyira tapadni, mint a megfelelő vízelvezetésű, anyagában is magas hőmérsékletre tervezett nyári abroncs.

egyszer kelljen vészfékezni téli abronccsal nyáron, esetleg hirtelen kikerülési manővert végezni, nagyobb sebességgel beleszaladni egy veszélyesebb, ismeretlen kanyarba, és rögtön kiderül, hogy az évszaknak megfelelő gumi élet és halál között is dönthet.

„Környékünkön nem ajánlott ez a spórolósként számon tartott köztes megoldás. Hogy miért? Mert ezek a téli-nyári, állandó használat miatt amúgy is hamarabb elkopnak, ráadásul a négy évszakos nyáron nem elég kemény, télen pedig nem elég puha ahhoz, hogy funkcióit maradéktalanul ellássa.

Pénzügyileg talán szinte ugyanott van az autótulajdonos, ha kétévente vásárol egy rend négy évszakos gumit, mint ha négyévente szerezne be egy-egy téli és nyári szettet, csak biztonság szempontjából nem mindegy.

Mi azt javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy nyáron nyári, télen téli gumival közlekedjenek” – részletezi Szőcs Hunor, a Sigma Gum vállalkozás egyik vezetője. Kiemeli, a négy évszakos abroncs „nem ötven százalékban téli és ötven százalékban nyári”, hanem jellemzően inkább – mintegy hetven százalékban – nyári (noha elvétve találni fordított arányú változatot is), azaz a csíki térségben ezért sem optimális.

„A téli időszak után nagyon fontos többek között a fékek átvizsgálása, hiszen a hó, jég, állandó nedvesség hatására a rendszer könnyebben és gyorsabban korrodálódik, és kellemetlen meglepetést okozhat a nem megfelelő működés a nyári, nagyobb sebességű közlekedéskor” – magyarázza Szőcs Hunor. Emellett a motorolaj megvizsgálása, esetenként cseréje is erősen ajánlott – télen „vékonyabb”, kisebb viszkozitású, nyáron „sűrűbb” olaj használata javasolt –, de a gumiharangokra (térségünkben közismertebb nevén „buksákra”) is kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel ezek télen a hideg miatt ridegebbé válnak, így könnyebben „elfáradnak”, tönkremehetnek. A Safety24 csomagban ezeken túl a futómű többi elemét, a világítást, a folyadékokat, az akkumulátort is górcső alá veszik. „Jó egy ilyen átvizsgálást évente kétszer, de legalább egyszer megcsinálni, hiszen ha időben kiderülnek a kisebb problémák, azzal elkerülhetjük a dominóeffektust – egy rossz alkatrész több másik meghibásodását okozhatja –, és így a magas szervizszámlát” – összegzi a szakember.

(X – fizetett hirdetés)