Szinte mindenütt parkolódíjat szedne az autótulajdonosoktól a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Az új parkolási rendszerről Antal Árpád polgármester is említést tett egy (We radionak adott) nyilatkozatában: az országosan is újdonságot jelentő rendszer úgy működne, hogy a parkolóhelyek tulajdonosai egy applikáción keresztül jeleznék, milyen időintervallumokban szabad a hely, ezalatt pedig oda mások is parkolhatnának. Ezt a stratégiát még ebben az évben véglegesítené a város.